Belle mobilisation des bénévoles au Tir Sportif de Châtenoy le Royal

La saison est terminée pour les tireurs du Tir Sportif de Chatenoy le Royal. D’ores et déjà la prochaine saison montre le bout de son nez ce qui nécessite, comme chaque année, de faire une bon nettoyage des locaux du club, une remise en état des installations que ce soient les pas de tirs, les cibles ou encore l’impressionnant dépoussiérage des coupes décorant les étagères du stand Guy Chapuis.

Pour se faire, et c’est la grande force du Tir Sportif, tireurs de tous âges et toutes disciplines de tir, dirigeants et bénévoles du club retroussent les manches et s’attellent à ce grand « nettoyage » annuel. On soude, on peint, on installe, on astique, on remplace, une véritable fourmilière , sans oublier le moment casse-route en commun préparé par cheffes étoilées, il est donc tout à fait normal de leur faire un clin d’oeil sur notre site info-chalon.com.

Prochain rendez-vous pour le Forum des associations le dimanche 1er septembre 2024 au gymnase Alain Colas afin de découvrir, si besoin était, ce club aux résultats sportifs impressionnants. A suivre ….

JC Reynaud