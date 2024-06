BILLARD CLUB CHALONNAIS – Frédéric BISAC et Ludovic ROCH échouent aux portes de la Finale de France au Billard Américain

Durant quatre jours se sont déroulées les demi-finales Sud du championnat de France de billard américain à tous les modes de jeu. Cette compétition du plus haut niveau s’est déroulée au Sun rock billard club à Limoux.

Les 32 meilleurs joueurs du sud de la France se sont affrontés, sous l’œil avisé de l’arbitre fédéral, Milène Gouzien, dans une ambiance amicale et conviviale. À l’issue de ces demi-finales, neuf qualifiés participeront au championnat de France qui se déroulera à la fin du mois de juin à Toulouse.

Au jeu de la 14/1, les Chalonnais Ludovic ROCH et Frédéric BISAC manquent de peu leur qualification pour les quarts de Finale. Néanmoins, ils sont pour l’instant dans le bon wagon pour participer à la Finale de France.

Le lendemain, au jeu de la 10, Frédéric BISAC échoue en quarts de Finale tandis que Ludovic ROCH connaît un jour sans. A ce stade de la compétition, seul Frédéric BISAC peut encore rêver de la Finale de France.

Le 3ème jour, nos Chalonnais n’arrivent à mettre en place leurs billes avec justesse dans les poches au jeu de la 8 et ainsi, hypothèquent sérieusement leurs chances de qualification.

Dernier jour de compétition, nos Chalonnais ne sont toujours pas en réussite au jeu de la 9

Pour cette compétition, nos Chalonnais Frédéric BISAC et Ludovic ROCH se classent respectivement 20 et 24ème, et disent adieu à la Finale de France au Billard Américain.