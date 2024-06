Retour sur le tournoi annuel de fin de saison de l'AB Châtenoy

Ce samedi 8 juin, s’est tenu au gymnase Alain Colas à Châtenoy le Royal, le deuxième tournoi de basket, organisé par l’AB Chatenoy. Initialement prévu de u11 à U15, il n’y aura eu que des équipes u13 et U15, la faute au temps et aux équipes u11 qui ont été trop peu à être inscrites.

Le tournoi s’est donc déroulé en intérieur, d’ailleurs, le club tient particulièrement a remercié la mairie pour le prêt de la salle et du matériel, ce qui a permis le bon déroulement du tournoi. Entre 2 matchs, la buvette vous accueillait avec une équipe souriante.

Etaient présents les clubs du Breuil, de Louhans, Messigny et Ventoux (venu remettre son titre en jeu), St Appolinaire (près de Dijon), Elan Chalon, Les Randoms (équipe composée de copains et de joueurs de différents clubs) et forcément de Châtenoy.

Un tournoi qui s’est déroulé dans la bonne humeur et qui a vu gagner l’équipe des Randoms (u15) remporter la victoire face à une équipe de St Appolinaire (u13/u15) composée de joueurs évoluant en championnat régional.

Merci aux équipes présentes, aux bénévoles et encore une fois à la mairie pour son soutien. A l’année prochaine !