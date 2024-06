Les lanniaux ont bravé la pluie à la kermesse de Lans ce vendredi

Ce vendredi 14 juin, l’école de Lans et l’amicale de parents d’élèves Terence Ridout organisaient la kermesse de fin d’année.

Et malgré la météo annoncée défavorable, l’événement a été maintenu afin de ne pas décevoir les enfants : « Rien ne pourra gâcher la fête et notre bonne humeur : Les stands sont bientôt prêts, la buvette bientôt en place et notre équipe est impatiente de vous accueillir !

Alors, sortez vos parapluies colorés et venez partager avec nous ce moment inoubliable !

La pluie n'est qu'un invité supplémentaire à notre fête » avait-on pu lire sur la page Facebook des parents d’élèves quelques heures avant l’événement.

C’est un préau noir de monde qu’Info Chalon a trouvé à 17h30 sous une pluie battante !

Un plébiscite qui a ravi les enfants et qui a réchauffé les cœurs des organisateurs !

Le spectacle a tout de même été présenté aux parents et tout ce petit monde a pu profité de la buvette dans une ambiance conviviale et festive, fidèle au petit village de l’agglomération chalonnaise.

Pour suivre l’actualité de l’amicale Terence Ridout c’est par ici.



Amandine Cerrone.