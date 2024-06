LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Bruno Le Maire, Ministre de l'économie et des finances, en soutien à Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot

De nombreux candidats aux législatives ont pris leurs distances vis à vis de la macronie et surtout des membres du gouvernement, au regard du contexte très particulier qui entoure les élections législatives anticipées du 30 juin prochain. "On vous a entendu" a lâché le Ministre de l'Economie et des Finances, à l'adresse des électeurs français qui ont sévèrement adressé un carton rouge au gouvernement, le 9 juin dernier. Distancé dans les sondages d'intentions de vote par le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, la Macronie se trouve au milieu du guet, comme si finalement l'histoire du mouvement allait disparaître avec la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Pour autant la bataille n'est pas perdue. Bruno Le Maire a rappelé "les incohérences des programmes économiques du Rassemblement National comme de la gauche. Ils veulent dépenser plus alors qu'il est venu le temps des économies".

Ce mardi, Bruno Le Maire, est venu réaffirmer son soutien à la candidature de Louis Margueritte et à sa suppléante Marie-Claude Jarrot, "pour tout le travail qui a été fait au bénéfice du territoire et de son industrie".

L.G