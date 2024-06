GEIQ BTP BFC : Un Bilan Positif et une Vision d'Avenir à l'AG 2024

Le vendredi 14 juin 2024, près de 50 adhérents, partenaires, membres du Conseil d’Administration et permanents se sont réunis à Auxerre pour l'Assemblée Générale annuelle du GEIQ BTP BFC, sous la présidence de Didier MICHEL. Cet événement a été l'occasion de faire le point sur l’année 2023 et de partager les perspectives pour la suite.

Résultats 2023 : Le GEIQ BTP BFC a compté 395 entreprises adhérentes, représentant l'ensemble des métiers du secteur BTP. Les financeurs des parcours d'alternance, tels que France Travail, Constructys et la DDETS, ont continué à soutenir activement les initiatives du GEIQ.

Le GEIQ BTP BFC a accompagné 197 parcours en 2023, qui représentent en moyenne 350 heures de formation et 10 mois de contrat. 82% des salariés en fin de parcours ont trouvé une solution d’emploi durable (28% CDI, 37% CDD de moins ou plus de 6 mois, 24% de poursuite GEIQ en contrat d’alternance, etc.).

Nouvelle Direction : Céline GUILLOT, Directrice, et Céline RUFFLOCH, Directrice Adjointe, animaient pour la première fois cet événement. Elles soulignent les efforts collectifs de l’équipe du GEIQ, qui œuvre avec engagement pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises adhérentes et pour l’insertion professionnelle durable des salariés.

« Pour moi, le GEIQ est un véritable coup de foudre, où je retrouve toutes les valeurs qui me sont chères dans le monde du travail » déclare Céline GUILLOT. Céline RUFFLOCH affirme à son tour : « Je trouve un véritable sens à mon travail au quotidien grâce à une approche profondément humaine ».

« C’est pourquoi nous nous engageons à pérenniser et développer cet outil précieux de recrutement, qu’est le GEIQ BTP BFC, au service des entreprises du BTP en Bourgogne-Franche-Comté » ajoutent-elles conjointement.

Témoignages : Lors du Comité Technique, une vidéo a été diffusée, donnant la parole aux salariés mis à disposition du GEIQ BTP BFC. Ce film, qui capture les expériences et les témoignages des salariés, est disponible en ligne via le lien suivant : https://youtu.be/h-52NehAXOA?si=Wr-6GIt_EaLzrC1E

Un focus sur l'une des actions collectives du GEIQ BTP BFC a également été effectué, mettant en lumière le témoignage de Maxime PASSOT (PCE Services). Ce dernier s'est exprimé sur la mise en place de la fibre dans l'Yonne et sur l'aide précieuse que le GEIQ lui a apportée en termes de recrutement de main-d'œuvre et de montée en compétences de ses salariés. Son témoignage a souligné l'impact positif des actions du GEIQ sur les projets locaux et le développement des compétences professionnelles.

Le Comité Technique a également permis d'écouter les témoignages inspirants d'autres entreprises adhérentes : Eric COQUET (Atelier Art Vitrail) et Emmanuèle BONNEAU (BC entreprise), qui ont partagé leurs expériences et les bénéfices de leur collaboration avec le GEIQ BTP BFC.

Cette journée fut l’occasion de rappeler l’importance des actions et partenariats du GEIQ BTP BFC pour recruter autrement et développer les compétences des salariés de demain.