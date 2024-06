Attention aux appels téléphoniques qui annoncent des perturbations sur votre réseau fibre ! C'est une arnaque

Vous recevez un appel.. qui raccroche aussitôt et vous bascule sur votre messagerie. Le message laissé sur votre répondeur vous annonce des travaux sur le réseau de fibre dans votre quartier et surtout 3 semaines de perturbations. "Pour en savoir plus... composez le 1 !". Et là c'est le début des ennuis ! Soyez très vigilants ! Au moindre doute, appelez votre opérateur ou votre mairie ! Une démarche qui concerne ici la fibre avec le 0948473209 mais qui peut très vous "hameçonner" avec d'autres numéros du genre.

L.G