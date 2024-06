LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Bien Vivre à Chalon appelle à voter la candidate investie par le Nouveau Front Populaire

Communiqué de presse

Ces dernières années en France nous espérions que la gestion politique de notre pays change enfin, que les urgences actuelles que sont les inégalités sociales, le dérèglement du climat, le déclin de la biodiversité pour ne citer que cela, allaient être pris sérieusement en considération.

L’espoir est enfin là, avec le Nouveau Front Populaire (NFP), concrétisé par le programme politique qui vient d’être publié. Un programme ambitieux et humain qui s’engage à réduire les inégalités, à construire véritablement la transition écologique.

Mais, déjà, les attaques arrivent : s’il est mis en place, ce serait la ruine du pays selon certains, infaisable selon d’autres, etc. Ainsi selon le MEDEF ce programme serait « dangereux pour l’économie ». Pour les spéculateurs financiers peut-être. Mais pas pour « l’économie ».

Disons le d’emblée : ce programme est bien ficelé, cohérent et juste, contrairement à d’autres.

En effet, primo il n’y a pas une seule « économie », le MEDEF devrait le savoir. Deuxio elle est très dépendante des choix politiques. Le NFP apporte justement une autre manière de rendre le pays fort économiquement, avec des inégalités réduites, une transition écologique en action, et bien sûr dans un cadre véritablement démocratique. Des économistes réputés le disent, et ils sont nombreux. Bien sûr ils ne croient pas au capitalisme, ni au « ruissellement », contrairement à d’autres économistes, qui ont l’oreille des détracteurs du NFP.

Ce qui se joue dans cette campagne, c'est un choix entre :

- Le repli identitaire, projet xénophobe et archaïque, qui a prouvé par le passé sa dangerosité pour le pays,

- Le libéralisme qui détruit la planète et les services publics, enrichit les plus riches et appauvrit les autres,

- Le projet de progrès social et écologique, porté par le NFP.

En conclusion, l’association Bien Vivre à Chalon (BVAC), dont le progrès social et écologique fait justement partie des combats qu’elle mène depuis les municipales de 2020, apporte un soutien ferme au Nouveau Front Populaire.

C’est pourquoi BVAC appelle chaque électeur et chaque électrice à voter pour le candidat ou la candidate investis par le Nouveau Front Populaire sur sa circonscription.