Le Pass'Sport gagne en simplification

Les Français sont des fanas de sport ! Ils sont en effet 63 % à pratiquer une activité physique régulièrement, d'après le Sofinscope, le baromètre Opinion Way pour Sofinco, publié en avril. Mais encore faut-il avoir les moyens de financer ce hobby. Selon ce sondage, les adeptes y consacrent 260 € par an, sachant que la marche sportive ou nordique a la préférence des adultes, tandis que c'est le football qui remporte la première place chez les enfants. Pour aider les familles à régler la facture et ainsi permettre au plus grand nombre d'enfants de se défouler et de s'épanouir à travers l'activité physique de leur choix, l'État a lancé dès 2021 le Pass'Sport, qui revient cette année dans une version simplifiée.



50 € SOUS CONDITIONS

Cette allocation s'élève à 50 € par enfant et permet de prendre en charge une partie du coût d'inscription à une association, un club de sport ou une salle de sport partenaire du dispositif. Pour y être éligible, il faut respecter un critère d'âge et d'aide. Sont ainsi concernés les enfants de 6 à 17 ans dont les familles perçoivent l'allocation de rentrée scolaire, tandis que l'âge maximum est de 19 ans en cas d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de 30 ans pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH). Les étudiants, jusqu'à 28 ans révolus, qui perçoivent une bourse sur critères sociaux ou une aide annuelle sous conditions de ressources peuvent aussi en profiter jusqu'à 28 ans révolus.



LES NOUVEAUTÉS

Alors que 3,7 millions de jeunes ont déjà profité de ce coup de pouce lors des précédentes éditions, le gouvernement espère atteindre les 2 millions de bénéficiaires pour l'année scolaire 2024-2025. Dans cet objectif, une nouvelle formule annoncée comme « plus intuitive, visible et lisible » a été lancée le 1er juin.

Cette année, aucune démarche d'inscription n'est à effectuer. Les jeunes éligibles ont en principe reçu directement leur QR code dédié fin mai par e-mail ou SMS, tandis que l'envoi est prévu fin août pour les étudiants boursiers. Et dès le 1er septembre, tous les clubs partenaires (84 000 sur l'ensemble du territoire) pourront téléverser et valider le Pass'Sport de leurs adhérents en scannant simplement ce QR Code. De quoi simplifier la démarche !

Bon à savoir : pour tout comprendre sur le Pass'Sport et vérifier votre éligibilité, rendez-vous sur Pass.sports.gouv.fr.



