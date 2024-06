Séance plénière du Conseil des Jeunes

24 jeunes chalonnais âgés de 11 à 15 ans ont mené des projets qui leur tenaient à cœur. Ils ont été force de proposition et c’est satisfaits du travail accompli qu’ils ont démontré leurs actions de l’année dans cette séance de clôture à la Salle du Conseil ce lundi 17 juin. Plus de détails avec Info Chalon.

Avec pour objectifs de sensibiliser ses membres à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques, créer un lieu d'échange entre les jeunes et la municipalité, et faire émerger des actions et des projets concrets pour les jeunes Chalonnais, le Conseil des Jeunes avait rendez-vous le lundi 17 juin pour sa séance de clôture, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Valérie Maurer, son adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, et Isabel Paulo, sa conseillère déléguée aux actions en direction des jeunes.

Des jeunes élus, dont le mandat se termine en juillet 2024, qui ont été invités aux manifestations et festivités locales (cérémonies officielles, commémorations, etc) dont le 18 janvier 2024 où ils ont assisté à la cérémonie des vœux aux corps constitués.

Un mandat ponctué par une quinzaine de rencontres, 4 temps citoyens ont également été proposés : un 1er temps citoyen pour les vacances de Noël avec une animation jeux de société en famille sur le village de Noël, un 2ème temps citoyen le 22 mai 2024 autour d'une intervention sur l'identité numérique avec la Maison de la Famille, un 3ème temps citoyen le 29 mai 2024 autour d'une rencontre avec la Société des Membres de la Légion d'Honneur, et un 4ème temps citoyen le 12 juin 2024 avec une visite du Centre d'incendie et de secours de Chalon-sur-Saône.

Parmi leurs projets, citons notamment un voyage à Paris du 27 au 29 février 2024, voyage durant lequel les jeunes ont pu découvrir le Sénat, les Invalides, le Musée de la Légion d'Honneur et le musée des Arts Forains, la journée du 16 mai 2024 où ils ont participé à l'organisation du rallye citoyen EducapCity durant lequel 500 jeunes collégiens chalonnais répartis en 73 équipes ont parcouru la Ville par point d'étapes à la rencontre d'associations, d'institutions et de services de la collectivité, la semaine du 27 au 31 mai pour les 80 ans de la Libération où ils ont créé un jeu numérique Baludik autour de la Libération de Chalon pour les collégiens, en partenariat avec le service Communication de la Ville, et le menu de la Libération au collège Jean Vilar à J - 100, et l'organisation d'une soirée festive post-brevet le mardi 2 juillet à 19 heures 30, pour les élèves chalonnais de 3ème, au Jardin de l'Arquebuse.





Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati