STAGE "THÉÂTRE ET RELAXATION"

L'aventure continue ! Un stage pour une meilleure connaissance de soi et apprendre à gérer son stress au quotidien.

Le 7 juillet et le 4 août venez vivre une journée de reconnection à soi et de confiance en l'autre. Journée animée par Nathalie Barthalais, professionnelle en gestion du stress, comédienne, professeure de théâtre et metteuse en scène. Elle mettra ses 20 ans d'expérience au service de votre bien-être ! Appelez-la juste pour vous informer, ou vous inscrire! (Numéro sur l'affiche)