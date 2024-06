Inauguration de la Tour Eiffel du Parc Georges Nouelle

Le Service des Espaces Verts de la Ville de Chalon-sur-Saône a imaginé cette année des décorations dans le Parc Georges Nouelle, en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une Tour Eiffel en bois. Plus de détails avec Info Chalon.

Avec une décoration représentant la flamme des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une décoration représentant un basketteur et une décoration représentant un nageur.

Ces décorations n'ont pas été choisies au hasard, car il y a 135 ans était inaugurée la Tour Eiffel lors de l'Exposition Universelle de 1889.

La Ville de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon en tant que collectivités labellisées «Terre de Jeux 2024» se sont engagées à mettre en place des actions nouvelles en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 afin de promouvoir et développer la pratique sportive pour tous les publics sur leur territoire.

Inaugurée ce jeudi 20 juin 2024 en plein cœur du Parc Georges Nouelle, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Rochette, son conseiller municipal délégué aux sports, Monique Brédoire, sa conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès de l'adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, et Nicolas Lecarrer, le responsable des Espaces Verts, une Tour Eiffel a été confectionnée uniquement par les services de la Ville.

Elle mesure 6,50m de hauteur pour 3,20m de largeur.

Le Service des Espaces Verts est à l'initiative de ce projet, et a accompagné les services durant son élaboration. Le responsable menuiserie a proposé une structure à l'échelle demandée, accompagné par un technicien. C'est le service des Ateliers qui s'est donc occupé de construire la structure.

Cette Tour Eiffel est faite de bois, en contre-plaqué de pin, pour être précis, avec un paillage fait de copeaux de pin. Elle est également bien moins chère que l'originale puisqu'elle a coûté un peu moins de 2000 euros.

Il a fallu plus de 90 heures pour la fabrication, la pose des plots béton et le montage sur site. Et 175 heures en ce qui concerne la peinture. C'est le code couleur RAL 7034 qui a été choisi. Une décision prise en fonction des différentes couleurs qui ont arboré la vraie Tour Eiffel.

Autour de cette Tour Eiffel, se trouvent six massifs de fleurs représentant le cercle chromatique des couleurs. Ces massifs servent de présentoir pour toutes les variétés de fleurs annuelles que l'on peut retrouver dans tous les autres massifs de notre ville.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati