AVIS DE DECES - Monsieur Gérard GENET

FRAGNES-LA-LOYÈRE - CHAMPFORGEUIL - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE



Annabelle et Kamel Koutabli,

sa fille et son gendre,

Fantine,

sa petite-fille ;

Madame Danièle Lamure,

sa compagne ;

Brigitte Boizot et son époux ;

sa sœur ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard GENET

à l'âge de 74 ans.

Ses obsèques se dérouleront le mercredi 26 juin 2024 à 9h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey, suivies de sa crémation.

Gérard repose à la chambre funéraire de Crissey.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.