Toute la journée du 20 juin, les bénévoles du Bois Gourmand aidés par l’association des Petits débrouillards, le service Santé handicap du Grand Chalon, les bibliothécaires des Prés St Jean, l’association Lire et faire lire, les Apiculteurs sans frontières ont organisé des ateliers pour six classes des Prés St Jean et de l’école Pablo Néruda.

Les enfants pouvaient peindre, fabriquer des boules de graines, créer un élément de décor, apprendre le fonctionnement d’une ruche, reconnaître et goûter des fruits et légumes, ou simplement écouter une histoire...

Cette journée était le final d’une année d’animations scolaires hebdomadaires au cours desquelles pousser une brouette, semer des graines, planter des arbres, jouer, créer ou simplement observer sont devenus des activités courantes pour les enfants des écoles.

Le Bois Gourmand du Chalonnais remercie tous les bénévoles, structures ou associations qui ont permis la réussite de cette belle journée.