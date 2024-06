EDF renforce son dispositif partenarial au service de ses besoins en compétences industrielles, techniques et numériques en signant une convention avec France Travail en Bourgogne- Franche-Comté.

Ce vendredi 21 juin, Robert POGGI, Directeur Action régionale EDF en Bourgogne-Franche-Comté et Michel SWIETON, Directeur France Travail en Bourgogne-Franche-Comté ont signé une convention de partenariat en présence de Caroline CHANAVAS, Directrice Exécutive Groupe EDF en charge de la Direction des Ressources humaines et de Thibaut GUILLUY, Directeur de France Travail.

Par cette convention de partenariat, chacun a souhaité réaffirmer la volonté collective d’agir en faveur de l’emploi-formation.

En 2024, le groupe EDF accélère sa dynamique de recrutements : près de 20 000 collaboratrices et collaborateurs rejoindront le groupe cette année. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, cela représente un volume de 900 emplois dont 650 en CDI et 250 en alternance.

En Bourgogne-Franche-Comté, des synergies existent déjà entre les équipes d’EDF et de France Travail, notamment grâce des relations de proximité qui font référence.

Les recrutements sont réalisés en favorisant la mixité, la diversité et en agissant en faveur de l’inclusion des publics éloignés de l’emploi.

Cette convention a pour objet :

- D’agir en faveur de l’emploi,

- D’informer les candidats et les professionnels de l’emploi sur les métiers disponibles au sein des entités du groupe EDF,

- De permettre au groupe EDF d’avoir la meilleure connaissance possible des aides et dispositifs pouvant être mobilisés pour satisfaire leurs besoins de compétences,

- De mobiliser leurs réseaux autour d’actions partenariales, de communication et de transparence du marché.



À cette occasion, Robert POGGI Directeur Action régionale a déclaré : « Le groupe EDF joue un rôle majeur dans la transition énergétique et écologique dans un contexte de relance du nucléaire, de développement des énergies renouvelables et dans la perspective de relance des investissements dans l’hydraulique. Pour répondre à cet enjeu de taille, le groupe recrute.

Pour notre région Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 650 postes en CDI qui sont proposés au service de la transition énergétique et écologique dans tous les métiers et filiales présents sur le territoire. Le partenariat avec France Travail est indispensable pour réussir les recrutements et bien anticiper les besoins. Cette convention facilitera le partage d’une même vision globale, ce qui va nous permettre de consolider la dynamique des embauches et d’adapter efficacement nos actions ».

Michel SWIETON, Directeur régional France Travail a déclaré « La convention de partenariat entre France Travail et EDF en Bourgogne-Franche-Comté traduit le développement de l’emploi sur nos territoires dans des filières d’avenir comme les énergies renouvelables, le nucléaire ou l’hydrogène, mais aussi dans les métiers classiques du groupe. France Travail anticipe les évolutions du marché du travail que ce soit auprès des entreprises ou des demandeurs d’emploi.

C’est pourquoi nous travaillons avec le groupe EDF pour l’aider à recruter, mais également afin de favoriser ensemble les formations et qualifications qui permettront au groupe de disposer aujourd’hui et demain de toutes les compétences nécessaires. En accompagnant le groupe, en anticipant ses besoins et en agissant pour réduire de potentielles tensions de recrutement, nous mettons tout en œuvre pour être aussi les garants de la perspective d’un retour à l’emploi durable pour les demandeurs et les publics les plus éloignés de l’emploi, a fortiori lorsque certaines filières ouvrent des opportunités importantes. Cette signature régionale traduit ainsi un partenariat déjà à l’œuvre et consolide les fondamentaux qui accompagneront cette transition vers des métiers d’avenir ».