Ouihelp, service d'aide à domicile se développe à Chalon sur Saône

Le principe de Ouihelp lancé en 2016 en Ile de France n'en finit plus de séduire et de faire des petits. Après la création d'une agence à Mâcon il y a quelques mois, c'est au tour de Chalon sur Saône de prendre un coup d'accélérateur sous l'impulsion d'Amélie Paulet. La start-up française cumule déjà une centaine d'agence sur le territoire métropolitain et plus de 400 collaborateurs. La réussite de Ouihelp repose sur le fait que les personnes âgées ou handicapées disposent d'une seule et unique auxiliaire de vie. L'entreprise a bien compris toute la complexité du quotidien pour les personnes en perte d'autonomie avec des intervenants qui différent d'une semaine sur l'autre, voir même d'un jour à un autre.

Aide-ménagère, garde de nuit, compagnie, aide à la toilette... toutes les possibilités sont proposées au gré des besoins. Avec son installation chalonnaise, Emilie Paulet recrute toujours un peu plus, histoire de répondre aux besoins. "Il est important de rappeler qu'il n'existe pas seulement des prestataires en terme d'aides à domicile. Il faut que tout le monde comprenne qu'il y a d'autres options. N'hésitez pas à nous solliciter afin qu'on vous explique tout ça. Ouihelp dispose des agréments APA/PCH".

Contact -

Emilie Paulet - 06 58 58 11 43

[email protected]