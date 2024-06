FETE DE LA MUSIQUE - Saint-Rémy a répondu présent

C'est un superb beau temps qui été réservé à la fête de la musique 2024 et les san-rémois étaient au rendez-vous vendredi soir. Au programme, spectacle chant et danse des enfants de l’Escale sur le thème des saisons, puis un battle adultes et un battle enfants de breakdance avec la troupe Atypik ainsi qu’un concert avec le groupe Keep On avec des musiques des années 80. Un moment de partage particulièrement apprécié.