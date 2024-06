"Ce sera la responsabilité des Français !"... "il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir" finalement !

On ne cesse de le dire, ici-même sur info-chalon.com, le meilleur service que le Président de la République pourrait rendre dans sa lutte contre les extrêmes, c'est bien celui de se taire. Chaque prise de parole, est un nouveau coup asséné aux Français, les renvoyant à chaque fois, face à leurs responsabilités, comme si le principal responsable de la situation, ne se trouvait pas lui-même à l'Elysée. Monsieur le Président, qui a pris la décision de dissoudre l'Assemblée Nationale comme un mauvais coup politique, inspiré d'un scénario Baron Noir, mal interprété ? Qui a fait le pari que la gauche serait incapable de se réunir contre la macronie ? Qui considère que le Français n'est pas en capacité de donner les commandes aux extrêmes ? Qui a fait l'éternel pari depuis 2002 que finalement la seule stratégie politique essentielle pour se qualifier était de décrocher sa place en finale contre l'extrême droite ? Qui a fait le choix de semer la zizanie alors même que la France accueille les Jeux Olympiques dans quelques semaines ?

Et maintenant, vous voudriez ne pas assumer de responsabilité dans le chaos que vous avez semé au soir des résultats des élections européennes ? Franchement, dans cette dernière ligne droite, à quelques jours du premier tour des législatives, alors que le jeu s'annonce improbable à prévoir, accuser encore les Français d'être responsables de la situation que vous envenimez d'année en année, s'avère particulièrement dangereux.

Après des mois et des mois de tension maximales autour de Gilets Jaunes, deux années de crise sanitaire avec un très lourd bilan social et une fracture sur l'obligation vaccinale, une explosion des tarifs énergétiques et une baisse du pouvoir d'achat des Français, une réforme des retraites imposée alors même que les seniors actifs sont près d'un sur deux à ne pas avoir de travail, une guerre en Ukraine.. nous voilà maintenant avec une stratégie politique que vous avez décidé.. et vous voudriez que nous portions la responsabilité de ce qu'il va se passer dans les urnes dimanche soir prochain ? Franchement "il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir" !

Laurent Guillaumé