1ère réunion de préparation de la course ‘La Chalonnaise’ qui aura lieu dimanche 29 septembre 2024 à 10 heures

Venez participer à la course et contribuez à une action de solidarité !

Lundi 24 juin 2024, à 19 heures 30, à la Maison des associations, Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry à Chalon-sur-Saône, avait lieu la première réunion de préparation de la 11ème édition de la course ‘La Chalonnaise’ en compagnie des partenaires et acteurs du déroulement de la course.

Un événement qui se déroulait en présence de Christophe Thibert, Co-président de la Chalonnaise, Sylvie Salagnac, Trésorière de l’Association de la Chalonnaise, Céline Thiban, Secrétaire de l’association, Pascal Bourbon, Membre du Comité de la Chalonnaise, Vivien Saunié, chargé de la communication de l’association, du Docteur Lucien Charret de l’Institut de Cancérologie de Bourgogne, de Babette Parizot du Grand Chalon Athlétisme, de Setti Messoussa, Professeur à Emiland Gauthey …

Devant une assemblée d’une quinzaine de personnes la séance commençait par la lecture du mot adressé à Gilles Platret par Christophe Magnien qui l’informe qu’il reste co-président de la Chalonnaise mais qu’il désire prendre un peu de recul cette année.

C'est donc Christophe Thibert qui présidait la réunion et qui a informé les personnes présentes sur plusieurs points :

-Le départ de la course cette année aura bien lieu le 29 septembre à 10 heures et comme d’habitude le village de la Chalonnaise sera monté et accessible dès le samedi 28 septembre.

- 4000 tee-shirts roses supportant les logos (en noir) au prix de 10 euros seront disponibles dès le vendredi 27 septembre et sur les différents points de vente (marchés, foire de Chalon…)

- Cette année le Parc des Expositions n’étant pas disponible, les préparations de ravitaillement du partenaire de l’événement, l’établissement Leclerc de Lux se fera sous un grand Barnum.

-Tous les participants marcheurs se verront remettre un bracelet rose.

- Une permanence sur les marchés entre adhérents et Lycéens d’Emiland Gauthey commenceront le 11 septembre jusqu’au 27 septembre.

- Le programme du dimanche avant la course est prévu de la façon suivante : 9 h discours des autorités 9 H 50 Echauffement par l’éducatrice sportive spécialisée Babette Parizot 10 h Départ de la course (Attention départ course des jeunes le long de la Saône)

- Les musiques seront également présentes pour accompagner les marcheurs : Unidos, L’harmonie de la Vaillante…

- Le début des inscriptions se dérouleront début juillet par un accès au site lachalonnaise.fr ou sur facebook.com/lachalonnaise71

-Cette année encore 24 partenaires seront présents : Relax Zen, Plume de soi, Lydie Philippon, la MACIF, Espace Santé, la Ligue contre le Cancer Chalon-sur-Saône, Toujours Femme, Corasaône, Elles Aident, Ancosup, Sport 2000, La Mie Caline, Le Grand Chalon, La ville de Chalon, l’O.M.S, Le Groupe Chanzy, Neyrat, Renault Groupe Thivolle, Aubade, Zoom…

-Pour le bon déroulement de l’événement l’Association La Chalonnaise a besoin d’environ 40 bénévoles, n’hésitez pas à vous porter volontaire en contactant le site

-Quelques chiffres ont été donnés concernant la chalonnaise 2023 : 4 800 marcheurs (en comptant les enfants), on en attend 6 000 cette année.

J.P.B