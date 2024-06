LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Fatima Kouriche dénonce le courrier adressé par Gilles Platret aux Chalonnais

Monsieur Platret, votre lettre aux Chalonnais.es est indigne !

Monsieur Platret, vous avez fait distribuer dans nos boîtes à lettres un courrier aux Chalonnais et Chalonnaises.

Manifestement tous les habitants de Chalon ne sont pas « vos chers concitoyens » et nous mesurons l’écœurement et la colère d’une partie d’entre eux à la lecture de vos propos.

Vous nous ressortez votre habituelle rengaine xénophobe en confondant islam et islamisme !

Petit rappel :

L’islam est une religion, chacun peut la suivre, ou ne pas la suivre, ou en suivre une autre. C’est le principe même de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’Etat.

Voici son article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public »



L’islamisme est une idéologie politique, qui s'exprime par un refus d’adopter les caractéristiques de la société occidentale. C'est une forme pervertie et fanatisée de l'Islam, considérée comme telle par la plupart de nos concitoyens musulmans et qui doit être combattue.



La loi de 1905 de séparation des Églises et de l’Etat est donc une loi de liberté : liberté de culte, liberté de croire ou de ne pas croire et en aucune façon elle n’est un athéisme d’Etat.



Votre conception de la laïcité est, bien au contraire, la stigmatisation d’une religion et d’une seule. Ce faisant vous insultez des milliers de vos administrés, qui exercent leur culte paisiblement, qui élèvent leurs enfants comme toutes les familles de France et qui participent comme tout citoyen à la vie de notre commune.

Derrière chaque musulman vous voyez un islamiste ! C’est indigne de votre fonction d’élu de la République ! Derrière chaque femme voilée vous voyez une femme soumise et potentiellement une terroriste ! C’est indigne !

A la lecture de certains discours politiques, quel effroi, depuis des années, de n'entendre rien qui ait un son d’humanité. « Ce sont toujours les mêmes mots qui disent les mêmes mensonges », disait Camus

Il y a quelques années sur Cnews, vous avez dit qu’une « épuration ethnique » était à l’œuvre dans certains quartiers. Vous prétendez être historien mais alors nous sommes surpris de votre méconnaissance des termes que vous employez ; comme le disait Robert Badinter, « les mots ont un sens sauf pour ceux qui les utilisent ».

Permettez-nous donc de vous rappeler qu’en 1994, les Nations Unies ont défini ce terme comme étant "une politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux visant à faire disparaître, par le recours à la violence et à la terreur, des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou religieuse distincte de certaines zones géographiques ». La sémantique est donc importante, car derrière vos phrases de politique politicienne qui cherchent à se faire approuver par Eric Zemmour, il y a un poids historique des mots que vous employez.

Vos propos alimentent le climat délétère contre les personnes perçues comme arabes, noires et/ou de confession musulmane, et ont des conséquences très graves sur la stigmatisation des quartiers, le racisme et la division en France.

Comme de nombreuses personnes à droite, vous méprisez la justice lorsqu’elle vous condamne. Votre décision de mettre un terme aux menus de substitution dès lors qu’il y avait du porc, était non seulement une appréciation erronée des principes de laïcité et de neutralité du service public, comme évoqué ci dessus, mais aussi une provocation ; et vous avez surtout méconnu le concept fondateur de la République : « l’intérêt général ». En empêchant des centaines d’enfants d’accéder au service public de la cantine, – sous couvert de la laïcité – vous avez à jamais fait honte à des dizaines de milliers de Chalonnais et Chalonnaises, qui auront à jamais le nom de leur ville associé à des politiques honteuses.

Enfin, et cela ne saurait plus nous étonner, vous êtes de ceux qui ne sont féministes que pour incriminer le patriarcat de l'Islam. Vous vous moquez totalement de la cause des femmes toute l'année (pour preuve vos attaques contre le Planning familial) par contre vous vous en préoccupez quand les oppresseurs des femmes sont musulmans. En réalité, à travers ce que vous désignez comme « le féminisme », votre passion première est l'islamophobie.

Si ce que vous appelez « l’ordre » est celui de l’oppression et de la sécheresse de cœur, nous serions tentés d’y voir le pire désordre, puisque, par indifférence, il autoriserait toutes les injustices. Vous vous méprenez lorsque vous invoquez l’ordre pour imposer des volontés. Il ne faut pas seulement exiger l’ordre pour bien gouverner, il faut bien gouverner pour réaliser le seul ordre qui ait du sens : la justice.



Fatima KOURICHE et Damien SALEY, candidats du Nouveau Front Populaire dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire