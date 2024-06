L’Office Municipal des Sports boucle sa saison dans la convivialité

Dernière réunion de bureau de l’Office Municipal des Sports de Châtenoy le Royal ce mardi 25 juin 2024. L’occasion, pour le Président Daniel Rebillard, de faire un point sur la saison écoulée au niveau de chacune des associations sportives et de redire combien il est attaché à l’aspect convivial qui soit exister entre chacune des associations.

La plaquette 2024 - 2026 devrait sortir des presses de l’imprimeur courant aout afin qu’elle soit présentée officiellement courant de la première semaine de septembre et distribuée dans toutes les boites aux lettres de la commune par les associations sportives qui se répartissent les quartiers.

Bien évidemment un rappel a été fait quant à l’organisation du Forum 2024 de toutes les associations sportives, culturelles ou de loisirs qui a donc lieu le dimanche 1er septembre de 10h à 17h.

La secrétaire du Centre Sportif Municipal, Marie Françoise Rebillard, a donné des dates, jours et heures possibles en Aout et septembre pour les visites médicales. A savoir : du 20 au 30 aout 2024 et du 16 au 30 septembre 2024, les lundis, mardi et jeudi à partir de 17h et le mercredi à partir de 14h. Il est demandé aux associations sportives de prévoir des visites pour 5 ou 6 personnes dans une même tranche horaire et de prévenir le secrétariat par mail ( adresse mail : [email protected] ).

Et pour clore la saison, le bureau a partagé un barbecue concocté par le maitre-queux Jean-Marc de Micheli en présence d’élus municipaux et de bénévoles aidant l’OMS dans ses actions. Un moment sympathique de détente.

JC Reynaud