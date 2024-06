LEGISLATIVES - "Les mots ont un sens" rappelle l'ancien élu Jacky Dubois

Les mots ont un sens

Rarement une campagne électorale pour des législatives n’aura été aussi violente, haineuse ey=t mensongère. Tout ce qui représente la droite, son extrême, les défenseurs d’un système, depuis plus de 20 ans, agissent, se déchaînent contre le Nouveau Front Populaire accusé de tous les maux.

Tous les médias, publics ou privés tirent à boulets rouges contre ce NFP coupable d’avancer des mesures sociales contenues dans son programme répondant pourtant aux attentes et besoins sociaux d’une majorité de français et d’avoir outrecuidance de prendre l’argent là où il se trouve, c’est à dire dans les poches des très riches, des capitalistes, des actionnaires.

Les propos et les mots les plus virulents font la une partout, avec souvent un détournement de leur valeur, de leur réalité.

Que ce soit Emmanuel Macron ou des responsables politiques de droite et de son extrême, les représentants du patronat, du MEDEF, les journalistes et économistes de droite nous ramènent 43 ans en arrière, en 1981, lorsqu’ils évoquaient l’arrivé des chars russe sur les Champs Élysées, la ruine de la France avec les mesures économiques et sociales que la gauche envisageait de mettre en œuvre. Nous pourrions aussi faire le même parallèle avec 1936 et 1968, à l’époque, mettre en place les 40h, les congés payés, augmenter fortement le SMIG etc ….. allait mettre le pays à genou.

Toutes les expressions de langage sont avancées, quitte à dénaturer les mots. E.Macron n’hésite pas à parler de guerre civile si le NFP arrive majoritaire, il veut faire peur.

Le RN évoque lui un grand remplacement remplacement, argument flou, raciste et xénophobe, aussi pour faire peur et passer sous silence son projet sociale et de société.

La droite, la macronie et l’extrême droite, encore pour faire peur, parlent d’une extrême gauche dangereuse qui va mener la France à sa ruine en évoquant en permanence l’irresponsabilité de la gauche sur la plan économique et sociale parce qu’elle ose changer de cap.

L’extrême droite, avance comme solution la préférence nationale pour soit disant régler les problèmes de sécurité, d’emploi ou d’aides sociales, faire croire que tout sera fait uniquement pour les français, tout en dénonçant « les assistés », souhaitant réduire voire supprimer les cotisations sociales pourtant source essentielle pour financer la protection sociale dont évidemment la Sécurité Sociale, sans jamais dire ce qu’il pense faire sur les plus riches, sur les actionnaires comment utiliser les profits.

Jacky Dubois

Ex adjoint à Chalon sur Saône

Ex conseiller régional