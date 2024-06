Ce dimanche, événement gastronomique sans précédent au Casino de Santenay : un brunch d’exception orchestré par deux figures emblématiques de la cuisine française

Raffinement, créativité et convivialité : venez partager une expérience culinaire unique dimanche 30 juin, dès 11 h, aux côtés de Didier Goiffon et Jean-Thomas Schneider, deux grands noms de la gastronomie.

Une expérience culinaire unique

Didier Goiffon, Chef étoilé, et Jean-Thomas Schneider, Meilleur Ouvrier de France et Double Champion du Monde de Pâtisserie glacière, s’associent pour offrir aux convives un brunch à la hauteur de leur réputation. En collaboration avec le Chef Rémi Brunato du restaurant du casino Le Comptoir, ils promettent un festival de saveurs et de créativité.

Didier Goiffon est un chef étoilé renommé pour son approche innovante de la cuisine française. Sa passion pour les produits locaux et sa maîtrise technique lui ont valu une étoile Michelin et une reconnaissance internationale. Il est connu pour sa capacité à transformer des ingrédients simples en véritables œuvres d’art culinaire.

Jean-Thomas Schneider est un pâtissier exceptionnel, titré Meilleur Ouvrier de France et Double Champion du Monde de Pâtisserie glacière. Sa carrière est marquée par des créations sucrées spectaculaires qui allient tradition et modernité. Son expertise et sa créativité ont fait de lui une figure incontournable dans le monde de la pâtisserie.

Un cadre idyllique pour une journée d’exception

Cet événement se déroulera dans le magnifique parc du Casino JOA de Santenay, offrant ainsi un décor enchanteur entre les vignes bourguignonnes et la splendide architecture du casino.

Des tentes élégantes et une vaisselle d’exception seront mises en place pour sublimer cette expérience culinaire unique.

Pour ajouter à cette ambiance de détente et de plaisir gustatif, le duo musical « Les yeux d’Olga » assurera une atmosphère envoûtante.

Des saveurs authentiques de la région

Ce brunch sera l’occasion de mettre en lumière les produits des artisans locaux, garantissant ainsi des saveurs authentiques et de qualité. Les convives pourront déguster une sélection de mets salés et sucrés, accompagnés d’un cocktail d’accueil et d’une variété de boissons.

Le brunch est proposé au tarif de 69 € pour les adultes et 35 € pour les enfants jusqu’à 12 ans. Compte tenu de la forte demande, il est recommandé de réserver rapidement pour ne pas manquer cette expérience unique.

« Chez JOA, notre ambition est de surprendre et de proposer des expériences uniques. Nous nous positionnons comme créateurs de moments de divertissement inoubliables, et ce brunch champêtre en est un parfait exemple », souligne Frédéric Mousset, Directeur du Casino JOA de Santenay.

« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir nos clients dans un cadre aussi exceptionnel pour ce brunch unique. Cet événement est une belle occasion de mettre en avant notre savoir-faire culinaire tout en proposant un moment de convivialité et de partage », déclare le Chef du Casino JOA de Santenay.

Informations et réservations :

Brunch gastronomique – Dimanche 30 juin dès 11 h

Casino JOA de Santenay

Téléphone : 03 80 26 22 44

Email : [email protected]

Lien réservation : Détails et Réservation en ligne

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]