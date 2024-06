TRACES, KODAK À CHALON-SUR-SAÔNE

Avec ce projet, nous avons voulu retourner sur les traces de Kodak à Chalon-sur-Saône, revisiter cette histoire qui a façonné cette ville, a gravé les mémoires… Histoire de l’aventure de Kodak, d’une industrie, d’une époque, d’une ville, mais surtout histoire des hommes et des femmes qui l’ont vécue. Tel le Petit Poucet, nous nous sommes mis en quête des petits cailloux laissés par Kodak lors de son passage, nous avons collecté au fil de cette saison 2023/2024, témoignages, éléments historiques, images…

Nous avons eu envie que ce voyage artistique vers ce temps pas si ancien soit aussi un moment de transmission tout au long de cette saison : transmission de l’Histoire d’une génération à une autre, transmission de pratiques artistiques professionnelles à de jeunes artistes en devenir.

Ainsi, nous avons embarqué dans notre aventure artistique et humaine, un auteur, une scénographe, et plusieurs artistes du corps enseignant du CRR en musique, en théâtre, en composition et leurs élèves en théâtre, musique et chant… Nous nous sommes aussi appuyées sur le savoir-faire et les connaissances de plusieurs associations. Ensemble, nous sommes partis sur les traces de Kodak à Chalon-sur-Saône… Le résultat est une pièce de théâtre, comédie musicale : « Qu’on nous rende mes couleurs » qui réunira acteurs, chanteurs, musiciens et que nous présenterons pour deux uniques restitutions à l’Espace des Arts le samedi 6 et dimanche 7 juillet. Et à cette occasion, nous présenterons dans le hall du théâtre notre cabinet de curiosité qui rendra compte de notre recherche… et des chemins que nous avons parcourus pour créer cette comédie musicale.

La pièce : Qu’on nous rende mes couleurs !

Une troupe d’élèves apprentis comédiens part sur les traces de Kodak à Chalon-sur-Saône… Ils plongent dans l’histoire de Gaby, jeune photographe parisienne qui vient faire des recherches sur la photographie à Chalon-sur-Saône… par la magie du théâtre Gaby se retrouve, telle Alice au pays des merveilles, propulsée à différentes époques du siècle dernier, au cœur de l’Histoire de Kodak et de Chalon-sur-Saône… multipliant rencontres improbables et enchantées…

Le cabinet de curiosité : Les traces de nos recherches de traces…

Installé dans l’espace exposition de l’Espace des Arts du samedi 6 juillet au dimanche 15 juillet, il retrace notre aventure, nos recherches, nos rencontres, la chronologie du projet… Il est aussi le lieu où nous présenterons le travail accompli dans le cadre de ce projet par l’école élémentaire Anne Frank, où les élèves de la classe allophone sont partis sur les traces de « l’école ouverte », pédagogie innovante qui se déployait à l’école Anne Frank durant une partie des années Kodak. L’occasion de se plonger dans l’histoire de leur école et dans l’histoire de Kodak et de la photo argentique. Clémentine Jeannin du Club photo de Chalon-sur-Saône présentera également ses photos du site de Kodak aujourd’hui et des témoins anciens salariés de Kodak.

SAM 06 JUIL. — 20H PETIT ESPACE

DIM 07 JUIL. — 15H PETIT ESPACE

Durée : 1h40 env. - Gratuit

Renseignements, réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles/traces-kodak

Texte et visuel : Service Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône