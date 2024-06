LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Alain Joyandet (LR) soutient la candidature de Louis Margueritte

COMMUNIQUE DE PRESSE

Alain Joyandet, sénateur LR de Haute-Saône,

conseiller régional de la région Bourgogne-Franche-Comté

ancien Secrétaire d’Etat



Sénateur de la Haute-Saône, j’exprime mon soutien total à Louis Margueritte pour les élections législatives de la 5ème circonscription de Saône et Loire (Chalon-Buxy-Montceau) dans une circonscription marquée par l’absence de candidat du parti Les Républicains – LR.

Louis Margueritte se distingue par sa capacité à rassembler au-delà des clivages partisans et à incarner des valeurs solides. Dans le contexte que nous connaissons aujourd’hui, Louis Margueritte est le seul candidat capable de représenter véritablement les valeurs et les intérêts de notre famille politique de la droite de Gouvernement dans un rassemblement large de tous les républicains allant de la gauche à la droite. C’est essentiel !



Avec sa suppléante Marie Claude Jarrot, il incarne pour cette circonscription, pour son département et notre région, la stabilité, la compétence et l’engagement.

J’appelle les électrices et électeurs de la 5ème circonscription de Saône et Loire à faire, dimanche 30 juin prochain, le choix de Louis Margueritte pour faire barrage aux extrêmes.



Alain Joyandet