Les nouveaux locaux de la banque alimentaire de Bourgogne inaugurés

Des nouveaux locaux de 1600 m2 (plus vastes que ceux de Châtenoy le Royal et ses 1200m2) ont été mis à disposition par l'entreprise RAVE en zone Saôneor. Une bonne centaine de personnes présentes ont répondu à l'invitation avec de nombreux bénévoles, des représentants des associations partenaires (Croix-Rouge, FACE, EPS Gueugnon, CCAS Buxy...), des associations "en soutien" (Rotary Club Bourgogne Nièpce et Pour Chalon avec vous), Bruno Legourd maire-adjoint de Chalon sur Saône, Annie Lombard Vice-Présidente du Grand Chalon, Alain Gaudray - conseiller départemental, Louis Margueritte - Député de Saône et Loire, et M. Berthier, directeur de l'entreprise Rave.

Laurent Brondel, Président de la Banque Alimentaire de Bourgogne, après un bref historique de l'association, a exprimé sa satisfaction de cette nouvelle implantation de l'Antenne de Saône et Loire, qui facilite le fonctionnement global de l'Antenne. La hausse importante du nombre de bénéficiaires en 2023 (+ 10% par rapport à 2022) nécessitait des locaux plus vastes pour gérer les 528 tonnes de denrées distribuées à 15713 personnes pour cette année passée.

Pascal Voisin, responsable de l'Antenne 71 de la Banque Alimentaire a quant à lui remercier chaleureusement les 55 bénévoles actuels et les deux salariées sans qui rien ne serait possible. Il a lancé également un appel pour obtenir de nouveaux volontaires afin d'alléger le travail des personnes en poste, de plus en plus sollicitées pour satisfaire les besoins croissants.

Laurent Brondel remercie vivement pour leur soutien financier et moral, l'Etat via la Préfecture, le département de Saône et Loire, le Grand Chalon et la ville de Chalon mais aussi les entreprises ayant réalisé les travaux pour leur implication dans un mécénat financier qui a permis de minimiser les factures. L'ensemble de ces aides a permis de réduire la charge pesant sur la Banque Alimentaire de Bourgogne, qui cette même année a dû financer également l'achat de nouveaux locaux dans la Nièvre.



Vous souhaitez devenir bénévole : contact au 03 85 43 64 02 ou [email protected]