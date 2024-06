Lire et Faire Lire au Bois gourmand à la fête des enfants jardiniers

Huit lecteurs de l’association Lire et faire lire, soutenue par la Ligue de L’enseignement du Département de Saône et Loire, en partenariat avec l’association du Bois Gourmand, sont venus lire des histoires aux enfants jardiniers.

Le 20 juin s’est déroulée la fête des jardiniers organisée par le Bois Gourmand du Chalonnais pour clôturer une année d’activités pédagogiques sur le terrain de la forêt comestible situé à l’Espace Jean Zay à Chalon-sur-Saône.

Les élèves des écoles Maurice Cortot, Anne Frank et Pablo Neruda ont participé à différentes activités animées par les bénévoles du Bois Gourmand, le service Santé Prévention du Grand Chalon, l’association des Petits Débrouillards, le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Saône et Loire, la Bibliothèque des Prés Saint-Jean et Lire et faire lire.

Tout au long de la journée, les enfants ont pu réaliser une peinture collective avec des arbres et des fleurs, déguster des fruits et des légumes, fabriquer des bombes à graines, observer une ruche, créer des décors avec des pots, découvrir l’exposition des travaux d’écriture et de lecture réalisés au cours de l’année scolaire et écouter des histoires.

Les lecteurs de Lire et faire lire avaient apporté de jolis albums avec des histoires de jardiniers, d’animaux et d’arbres. Il y a eu des rigolades, du suspens, des surprises et beaucoup d’émotions sous les arbres du Bois Gourmand. Le Délégué général de la Ligue de l’enseignement, Monsieur Rachid Bensaci, est venu soutenir l’équipe des lecteurs et a fortement apprécié toutes ces belles énergies d’enfants, d’enseignants et d’animateurs autour du projet du Bois Gourmand.

La météo a été de la partie pour que cette journée soit particulièrement réussie.

Venir lire au Bois Gourmand a été l’occasion de sortir le livre en plein air et de participer à un projet de sensibilisation à l’environnement par la création d’une forêt comestible dans un quartier urbain.

L’association Lire et faire lire a pour but le développement du plaisir de la lecture.

Les lecteurs bénévoles, âgés de plus de 50 ans, vont lire des histoires une fois par semaine à l'intérieur des structures éducatives pendant le temps scolaire, semi-scolaire ou extrascolaire.

Si vous êtes intéressé par cette aventure de faire naître et entretenir le goût de lire aux enfants, vous pouvez contacter [email protected] ou Brigitte COTTIGNIES au 06 40 13 44 54,