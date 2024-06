LEGISLATIVES - 5ème circonscription de Saône-et-Loire - Message d'Arnaud Sanvert, le candidat du Rassemblement National (RN)

«La grande majorité Français sont inquiets, et le mot est faible, de voir le délabrement quasi quotidien de leur pays mais aussi de leur vie quotidienne.

Suite à la dissolution (de l'Assemblée nationale), de nombreuses discussions ont eu lieu afin de proposer aux Français une vraie alternance, autour d'une large coalition, passant au-dessus des partis. Une UNION NATIONALE, de gouvernement.

Tout ceci faisant suite à la large victoire de notre mouvement aux élections européennes. Et notamment dans notre département et notre circonscription. Pour rappel, 41% à Montceau-les-Mines, environ 40% et plus dans tout le Bassin minier, et même en tête à Chalon-sur-Saône avec 28%, ainsi qu'à Buxy avec 30% des suffrages exprimés.

Si les Français nous font confiance à ce point, ce n'est pas seulement de la colère, mais bel et bien des votes d'adhésion, car nos sujets de prédilection depuis des années que sont le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration sont plébiscités par la grande majorité, car ces thématiques les concernent, les touchent quotidiennement, et sont même repris par d'autres candidats…

Avec cette UNION NATIONALE, nous sommes actuellement le seul mouvement important et solide capable d'opérer réellement le redressement national tant attendu par les Français.

Notre 5ème circonscription de Saône-Et-Loire n'échappe pas à la règle et est touchée de plein fouet par le manque de pouvoir d'achat et une insécurité qui se développe à vue d'œil, en témoigne récemment les nombreux faits divers ou plutôt les faits de société, tellement ils deviennent importants, notamment à Chalon-sur-Saône.

En agissant pour les Français, avec Jordan Bardella, nous agirons concrètement pour améliorer le quotidien des Français et redresser la France.

L'action de son gouvernement d'UNION NATIONALE s'établira en 2 temps :

D'abord le temps des URGENCES, Pouvoir d'achat, TVA sur les énergies et les carburants, sortie des règles européennes de fixation des prix de l'électricité, et sécurité, retour des peines planchers, notamment pour les récidivistes ou les atteintes aux personnes dépositaires de services publics, soutien aux fonctionnaires attaqués et puis immigration avec un retour du délit de séjour irrégulier, la suppression du droit du sol ou le remplacement de l'Aide médicale d'État (AME) par une aide d'urgence vitale.

Puis viendra d'ici l'automne, le temps des réformes dans le cadre du budget 2025, et qui concernera tous les secteurs comme les retraites, l'économie, la santé ou les écoles.

Nous engagerons donc ainsi ce que la majorité des Français souhaitent un large panel d'avancées significatives dont figureront le développement du service public école/santé, l'abrogation de la réforme des retraites, la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, lutte contre le fondamentalisme islamique, et de vastes renégociations nécessaires avec l'Union Européenne en proposant activement une réforme des règles du marché européen de l'électricité.

Localement, je défendrai entre autres, une certaine réindustrialisation et relocalisation d'activités sur notre territoire, une lutte importante contre les déserts médicaux, pour une garantie EHPAD qualité/prix abordables, une politique de transports pour tous en stoppant la persécution des automobilistes et une défense quotidienne de notre ruralité, concernant aussi bien le mode agricole que viticole, relativement présents dans notre circonscription.

Nous pouvons gagner.

Ces élections législatives sont l'occasion d'élire enfin une vrai alternance, en envoyant à l'Assemblée une majorité de députés Rassemblement National et alliés et ainsi former, autour de Jordan Bardella, un gouvernement d'UNION NATIONALE.

L'ère de Macron s'achève, et appelons à faire barrage à cette extrême gauche et ce Nouveau Front Populaire, qui n'est que la NUPES 2 reformée, uniquement à des fins électoralistes, dont les débordements, l'irrespect, et les prises de positions, notamment sur le terrorisme, feront versé notre pays dans une décadence sans nom, et serait signe aujourd'hui de la disparition de la France telle que nous la connaissons et l'aimons».

Arnaud Sanvert