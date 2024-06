LEGISLATIVES 2024 - Suivez tous les résultats en Saône et Loire et en Bourgogne sur info-chalon.com

Info-chalon.com diffusera en temps réel l'ensemble des informations liées aux législatives sur l'agglomération du Grand Chalon, en Saône et Loire et plus largement en Bourgogne. Ce dimanche soir, au fur et à mesure de la collecte des dépouillements, nous vous tiendrons informés des résultats, mis à jour régulièrement sur les 5 circonscriptions de Saône et Loire. Bon dimanche à toutes et tous.

L.G