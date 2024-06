LEGISLATIVES - Vers un nombre record de triangulaires ?

Avec une participation record, le risque de triangulaire et même de quadrangulaire explose.

C'est parti, on entre dans le dépouillement. Sur les bureaux de Chalon sur Saône, les assesseurs sont à l'oeuvre avec un dépouillement qui s'annonce particulièrement serré avec Gilles Platret, Louis Margueritte, Fatima Kouriche et Arnaud Sanvert. Tout l'enjeu étant de décrocher sa place pour le 2e tour. A l'issue du scrutin et de la prononciation des résultats, ce sera l'heure des grandes manoeuvres. Les candidats ayant jusqu'à mardi 18h pour déposer leurs candidatures pour le deuxième tour.

A l'échelle nationale, les analystes politiques évoquent plus de 200 triangulaires possibles.