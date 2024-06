LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Gilles Platret décroche son maintien au 2e tour sur le fil

Un résultat qui peut paraître surprenant à plus d'un titre. Pour sa 3e candidature aux législatives, Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône, pourrait ne pas décrocher une place pour le second tour et se trouver une nouvelle fois écarté par les électeurs. C'est finalement à la dernière minute des dépouillements, notamment à ceux de la ville de Chalon que Gilles Platret a décroché les 12,5% des inscrits, le seuil minimal pour se maintenir au 2e tour.

C'est finalement un quadrangulaire qui est possible à Chalon sur Saône, avec le risque d'avoir des candidatures favorisant le candidat du Rassemblement National. Si Louis Margueritte applique les consignes du chef du gouvernement, il devrait se désister au profit de la candidate du Nouveau Front Populaire. Une logique qui devrait être difficile à prendre. Les heures prochaines seront pleines de réflexion. Rappelons que les candidats auront jusqu'à mardi 18h pour confirmer ou pas leurs candidatures.

En arrivant 4e du scrutin, la grande question sera de savoir ce que fera Gilles Platret, malgré sa qualification sur le fil du rasoir, comme on pouvait le pressentir.