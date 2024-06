Fontaines, Cinq jeunes fontenois recrutés en emploi saisonnier par la mairie pendant l’été.

Comme chaque année, la mairie de Fontaines a lancé un appel à candidatures auprès des jeunes, afin de leur proposer un job pendant la période estivale.

Le choix des emplois saisonniers est tourné vers les jeunes fontenois garçons et/ou filles qui souhaitent durant quelques semaines intégrer les équipes municipales aussi bien dans les services techniques qu’au sein de la mairie, selon les besoins en personnel. Le besoin s’étale en principe de début juillet à fin août.

Pour l’été 2024, la commune de Fontaines va employer cinq jeunes âgés de 17 ans qui ont été retenus parmi la dizaine de candidats : quatre garçons Mathys, Maxence, Timéo et Lilian, tous lycéens à Chalon sur Saône, et une jeune fille Romane qui est au Lycée de Fontaines.

Nelly Meunier-Chanut maire de la commune et Guy Bugaud conseiller les ont reçus ce samedi matin 29 juin, pour leur expliquer les horaires, le travail, les conditions et leur faire les recommandations de sécurité liées aux postes qu’ils allaient occuper.

« Romane a été la seule candidate féminine à avoir postulé et en plus elle a son permis de conduire » a précisé madame le maire, « ils seront répartis sur les deux mois juillet et août, 2 garçons jusqu’au 21 juillet, la jeune fille terminera fin juillet et les 2 autres garçons en août » a ajouté Guy Bugaud. « En priorité, ils seront affectés au réaménagement de l’école maternelle qui vient d’être entièrement rénovée. »

D’autres chantiers les attendent, peinture dans les écoles, besoins ponctuels au fleurissement, entretien des massifs et autres petits travaux avec les employés municipaux. Les jeunes seront assujettis aux mêmes horaires et règles de travail que les personnes des services municipaux. Durant leur séjour, les jeunes seront sous la coupe du responsable des services techniques.

« Le choix n’est pas simple, mais nous choisissons en fonction des besoins et des postes à remplacer pendant les vacances pour sélectionner les jeunes qui vont travailler pour la commune » expliquait Nelly Meunier-Chanut.

Pour ces 5 jeunes, c’est un premier emploi qui va leur permettre de gagner un peu d’argent, d’avoir une référence à mettre sur leur CV et en même temps, d’effectuer une belle action citoyenne. Ce samedi matin, c’était un moment important pour eux lorsqu’ils ont redonné leur contrat de travail signé, symbole fort de leur engagement au sein de la collectivité.

Les habitants pourront les voir avec les agents techniques dans différents chantiers.

C.Cléaux