LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Alain Rousselot-Pailley et Didier de Carli dénoncent le maintien de candidature de Gilles Platret

Les résultats des élections législatives de la 5éme circonscription placent le candidat du RN en position de l’emporter le dimanche 7 juillet.

Nous ne partageons pas les idées et les valeurs du RN en tant que conseillers municipaux d’opposition de Chalon et nous ne pouvons pas nous résoudre à que ces idées puissent représenter notre territoire et notre ville.

Nous appelons solennellement le candidat Gilles Platret à prendre ses responsabilités et à se retirer, ce qui permettra de bâtir un arc républicain allant du centre droit au centre gauche afin de faire barrage au RN.



Alain Rousselot-Pailley

Didier De Carli

Conseillers municipaux d’opposition de Chalon