LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Louis Margueritte se retire....

Signe que les choses bougent aussi en Saône et Loire du côté de la macronie, le député sortant Louis Margueritte devrait officialiser son retrait. Une décision prise alors que Gilles Platret qualifié de justesse en 4e place pour une poignée de voix a annoncé son maintien au 2e tour. Face au risque que la circonscription tombe dans les mains de l'extrême-droite, le député sortant semble avoir répondu aux injonctions de Matignon sur tous les candidats macronistes arrivés 3e au premier tour alors qu'il fait face depuis dimanche soir à de nombreuses demandes de retrait... La décision devrait être officialisée dans la matinée selon les informations communiquées à info-chalon.com

Laurent Guillaumé

Après consultations, échanges avec l’ensemble de mes soutiens locaux et nationaux, tout au long de la journée et ce matin encore, j’ai décidé de retirer ma candidature à l’élection législative de la 5ème circonscription de Saône et Loire.

Compte-tenu de mon positionnement et du report potentiel de voix, j’étais sûrement le seul à pouvoir faire l’union du bloc républicain dans un large rassemblement de la gauche à la droite. Le non-désistement du candidat arrivé en 4eme position est à ce titre mortifère.

Malgré mes tentatives de dialogue avec le candidat divers droite rien ne peut lui faire entendre raison. Il devra porter dorénavant cette responsabilité des valeurs républicaines.

En âme et conscience il est de mon devoir de faire le nécessaire pour clarifier le paysage politique qui s’offre à vous. Au nom des 11 000 électeurs qui m’ont fait confiance et que je remercie sincèrement, dont je sais aussi leur diversité d’opinion et d’aspiration, je ne donne pas de consigne de vote pour ce second tour, consignes dont la portée est probablement limitée.

Pendant deux ans j’ai été un député présent sur le terrain et dans l’hémicycle. Je suis fier des projets que nous avons menés. Je n’ai qu’un vœu, que la prochaine ou le prochain député de la circonscription puisse continuer à les porter avec autant d’engagement et autant de satisfaction que je n’en ai eu pendant deux ans.

Il n’y a que de la fierté à servir son pays.

Et je continuerai

Louis Margueritte