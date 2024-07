LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - Jérôme Durain appelle à un vote de conviction !

Dans cette triste période où les fondamentaux de notre République sont menacés par l'éventuelle accession du Rassemblement National au pouvoir, j'en appelle dans le territoire chalonnais, la Bresse et le Val de Saône, à un vote de conviction plutôt qu’à un vote de rejet.

Un vote de conviction dans la 4ème circonscription de Saône-et-Loire parce que je crois dans la force des valeurs défendues par Cécile Untermaier. Tout le monde connaît la députée et lui reconnaît un attachement à son territoire, une foi dans la démocratie participative chevillée au corps et aussi une capacité à travailler dans l'intérêt général et dans la recherche du meilleur compromis possible pour le bien commun.

Dimanche, un vote de conviction gagnant est possible !



Jérôme Durain, Sénateur de Saône-et-Loire