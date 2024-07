LEGISLATIVES - 3e circonscription de Saône et Loire - La PRG Claudette Brunet Lechenault appelle à voter Rémy Rebeyrotte

Soutien de Claudette Brunet Lechenault à Rémy Rebeyrotte.

Le premier tour des élections législatives a permis l’expression de plusieurs sensibilités de l’échiquier politique.

Richard Béninger candidat LFI a réalisé le score de 19,14% des voix.

Arrivé en troisième position, il a retiré sa candidature alors qu’il pouvait se maintenir : son attitude est celle de quelqu’un de responsable.

Ce deuxième tour doit mobiliser tous les Républicains : le Rassemblement National n’est pas la solution aux problèmes que nous traversons.

Son programme est dangereux pour la paix sociale.

Bien qu’étant en désaccord avec Rémy Rebeyrotte sur certains points, notamment sur son adhésion sans nuance à la politique d’Emmanuel Macron qui s’est droitisée au fil des années, je le soutiens face au candidat du RN . Il connaît bien sa circonscription avec ses forces et ses faiblesses. Il y vit depuis longtemps. C’est

un républicain.

Son adversaire RN non, qui fait du tourisme électoral et dont l’élection serait une mauvaise nouvelle pour l’économie locale et participerait à une catastrophe pour la France.

Je fais appel à tous les républicains, mais particulièrement aux électeurs de Gauche qui en ont assez de toujours voter « contre »et ne veulent pas aller voter dimanche.

Vous êtes en colère contre la politique économique et sociale d’Emmanuel Macron, soit. Vous voulez une politique plus à gauche, soit. Mais cela ne justifie pas que vous oubliiez l’essentiel : la République et ses valeurs de fraternité. Et nous devons savoir écouter ce que les gens veulent et n’osent pas nous

dire et …qui l’ont dit dans les urnes le 30 Juin.

La Gauche est à l’écoute des banlieues, des quartiers, des exclus, des minorités.

Elle n’a pas été suffisamment à l’écoute des territoires ruraux et de ses habitants qui se sentent délaissés, déclassés, voire méprisés.

Si elle veut convaincre, qu’elle commence à écouter et, avec humilité, qu’elle renoue avec la France rurale qui ne se reconnaît pas dans ses discours.

Si elle réussit elle se rendra utile et proposera une alternative crédible à nos concitoyens.

Nous devons tous, avec un esprit de responsabilité, contribuer à la

reconstruction de la paix sociale.

Ma famille c’est la Gauche, mon camp c’est la République.

Le 8 Juillet va commencer une période difficile et explosive. La Gauche responsable doit s’affirmer dans les semaines qui viennent et travailler avec les femmes et les hommes de bonne volonté pour reconstruire notre pays dans un République fraternelle et laïque.

Rémy Rebeyrotte doit en faire partie.



Claudette Brunet Lechenault Conseillère départementale du canton de Chagny- Vice-présidente Nationale du Parti Radical de Gauche -Le Centre Gauche.