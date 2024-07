LEGISLATIVES - 5ème circonscription de Saône-et-Loire - «Les Français méritent un gouvernement d'Union Nationale pour commencer le redressement de notre pays» (Arnaud Sanvert, candidat du Rassemblement National)

Bonjour à tous, électeurs de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire,

Ce dimanche 30 juin, non seulement vous avez répondu massivement présent aux élections législatives, mais vous m'avez permis de me hisser en 1ère place lors de ce 1er tour. Je vous en remercie grandement et sincèrement.

Le retour aux urnes est un grand moment de démocratie, de respect, et dans ce cas précis un geste capital pour commencer le redressement de notre pays.

Notre futur gouvernement d'UNION NATIONALE est la seule solution pour sauver la France d'un déclassement sans précédent.

Ne tombez pas dans le piège de certains opposants, prêts à tout pour nous discréditer et empêcher ce sursaut républicain. Car c'est bien ça dont il s’agit. En propageant de fausses remeurs ou en attaquant les personnes, ils jettent encore un peu plus le discrédit sur le monde politique, alors que nous, nous nous battons pour que les citoyens eux, se réconcilient avec celui-ci. Proches des gens en connaissant leur parcours car nous avons également, nous, une vie professionnelle, nous sommes largement les plus aptes à vous proposer un futur bien meilleur que ce qui vous est proposer à l'heure actuelle.

Certains propos de bas-étages n'ont pas leur place à dans ce scrutin si important pour notre pays.

Devant cette urgence sociale, nous pouvons tout changer et inverser le cours de l'histoire. Les responsabilités qui pourraient nous être confiés sont capitales pour notre futur et nous en ferons bon usage.

Les Français le méritent tant.

Dimanche 7 juillet, vous serez appelés une nouvelle fois devant les urnes pour conforter vos idées, et envisager sereinement un futur radieux.

Ce dimanche 7 juillet, si vous êtes là pour nous, nous serons là pour vous.

Arnaud Sanvert

Rassemblement National, candidat pour un gouvernement d'Union Nationale