LEGISLATIVES- 3e circonscription de Saône et Loire - Pas de consigne de vote pour Charles Landre... mais "appelle à défendre les valeurs républicaines"

Merci de votre confiance

Je remercie les 5384 électeurs qui ont soutenu ma candidature lors du 1 er tour de l’élection législative. Votre confiance m’honore.

Avec ma suppléante Marie-Jeanne Philippe, nous nous sommes rendus dans l’ensemble des communes pour proposer une candidature libre animée par des valeurs de droite, républicaine et sociale.

Dans le chaos politique provoqué par la dissolution et dans le temps extrêmement réduit d’une campagne forcément ultra-polarisée il était nécessaire, face au député Macroniste sortant, de porter une voix libre et forte à l’Assemblée nationale pour ceux qui vivent et

travaillent ici. D’autres ont opportunément préféré se parachuter chez nous ou de ne faire campagne que sur la seule base du logo de leur parti. Ca n’est pas ma conception de la politique et du respect dû aux électeurs.

Dans ce contexte difficile pour nous qui ne sommes ni Mélenchoniste, ni Lepeniste, ni Macroniste, alors que les étiquettes ont tout emporté, nous avons augmenté notre nombre

de voix de 30 % par rapport à 2022 et nous réalisons un score 3 fois supérieur à la moyenne des candidats divers droite en France.

Ce résultat constitue un socle pour l’avenir et cette campagne a permis de clarifier qui, sur la 3ème circonscription, participait à la droite indépendante et claire quant aux idées qu’elle défend. Nous poursuivrons.

Il y a 3 semaines, nous aurions pu choisir d’essayer de nous travestir pour gagner mais les tripatouillages opportunistes la veille des élections n’honorent pas ceux qui s’y prêtent.

Au contraire, ceux qui, comme le maire du Creusot, commentent maintenant un match qu’ils ont eu peur de jouer et prétendent fixer les règles de bonne morale, montrent seulement qu’ils n’ont ni socle idéologique ni courage politique. Nous n’avons aucun brevet de comportement Républicain à recevoir de la part de ceux qui, après les avoir dénoncé, se sont alliés avec LFI et le NPA.

Les principes Républicains ça n’est pas à géométrie variable. Je les défends en toute circonstance, y compris la laïcité, sans varier face à ceux qui les menacent ou les instrumentent, notamment lorsqu’ils bafoués dans le quotidien des Français. En toute circonstance. Chacun devrait en faire de même. Ils ne sont pas négociables.

Dans notre démocratie abîmée c’est justement de cette constance, mais aussi de courage et d’audace dont nous avons besoin.

Car le pays mérite mieux que le triste spectacle qui se prépare à l’Assemblée nationale et qui, d’injures en invectives, abîme déjà tant le débat public. La médiocrité d’où qu’elle vienne doit être inlassablement combattue. Cela commence ici, en Saône-et-Loire.

Dans ce nord Saône-et-Loire qui glisse vers une France de plus en plus périphérique, oubliée et méprisée, nous avons besoin, face à la désertification médicale et la destruction des outils de santé, sur la lutte contre le trafic de drogue, pour la défense du revenu agricole, pour les transports, qu’une parole forte soit portée à Paris. J’y serai

particulièrement attentif.

Dans un pays où tant travaillent et vivent de trop peu, où les prélèvements obligatoires sont si élevés et les services publics essentiels de plus en plus éloignés, la baisse nécessaire de l’impôt et des charges qui pèsent sur le travail, comme la bonne gestion de

la dépense publique doivent être immédiatement enfin engagés. De ce point de vue, la lecture des programmes de gouvernement présentés dans les médias nationaux ces derniers jours semble davantage relever de l’improvisation et d’une vision fantaisiste des

réalités économiques que d’un projet sérieux pour la France.

Il ne m’appartient évidemment pas de donner des consignes de vote dont je sais la portée limitée. Mais il me semble important de rappeler que c’est autour de ces idées et avec ces valeurs de droite, républicaine et sociale, dont je n’ai jamais dévié, que je me suis

présenté.

Maintenant, dans un pays aussi déchiré et sans projet, il faut aller parler différemment de la chose publique, notamment aux plus jeunes, pour comprendre, expliquer, redonner de

la noblesse à la politique et faire à nouveau croire en l’importance et au sens du vote. J’y consacrerai mon énergie.

Bien fidèlement, je vous remercie.