Tom Duclos, licencié à la pétanque de Saint-Loup-de-Varennes qualifié aux championnats de France Junior

Le jeune Tom, Champion de Saône-et-Loire 2023 et Champion de Bourgogne 2024 s’est brillamment qualifié lors des éliminatoires triplettes à st Florentin (l’Yonne) pour les championnats de France triplette qui se dérouleront à Pontarlier.

Il devient de ce fait le premier jeune joueur de la société bouliste du club de Saint Loup à être qualifié à un championnat de France.

Le club de Saint-Loup-de-Varennes lui adresse ses plus sincères félicitations et lui souhaite bonne chance pour sa compétition qui se déroulera les 13 et 14 juillet.

J.P.B