LEGISLATIVE - 5ème circonscription de Saône-et-Loire - Retour sur l'apéro-débat du Nouveau Front Populaire à Chalon-sur-Saône

Après une prestation de La Meute, chorale féministe et engagée, suivie d'une courte introduction par Sylvie Hérody, co-animatrice du groupe d'action Chalon l'Insoumise, qui a commenté les résultats du 1er tour et qui s'est félicité du nombre de participants à cet apéro-débat, et une intervention d'Aline Mathus-Janet, la co-présidente de la section locale de la Ligue des droits de l'Homme (LDH71), qui s'exprimait ici à titre personnel, pour rappeler la création d'un collectif contre l'extrême droite à Chalon-sur-Saône il y a environ un mois.

Cette réunion était organisée sous forme de débats interactifs autour de trois thèmes principaux : les services publics (éducation, santé, sécurité), le pouvoir d'achat et l'agriculture.

Le député Rodrigo Arenas de La France Insoumise (LFI), réélu au premier tour dans le 10ème arrondissement de Paris, a fait une intervention détaillée sur l'état des lieux de l'éducation actuelle et des mesures envisagées par le Nouveau Front Populaire (NFP). Le syndicaliste Marc Bruneau (FSU) est intervenu sur la même thématique.

La militante Marie Perez, médecin au Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône qui a rejoint très récemment le groupe Chalon l'Insoumise, a dressé le constat sur la situation «très préoccupante» du système de santé en France.

De son côté, Jérôme Durain, le sénateur socialiste de Saône-et-Loire, a détaillé les propostions du NFP sur la sécurité. Pierre Laurent, l'ancien secrétaire national du Parti communiste français (PCF) qui habite dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, a souligné la «difficulté pour beaucoup de françaises et français» en matière de pouvoir d'achat : «Le programme du Nouveau Front Populaire propose une série de mesures pour améliorer cette situation». Et enfin, Claire Mallard, la présidente du groupe écologiste (Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie et Cap 21) au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, a parlé des questions d'écologie, suivie par une représentante de la Confédération Paysanne.

De nombreuses questions ont été posées aux différents intervenants avant la prise de parole de Damien Saley, candidat suppléant, et de Fatima Kouriche, la candidate titulaire sur la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

Cette réunion a démontré, sans aucun doute, un grand dynamisme du côté du Nouveau Front Populaire, qui a réuni à la fois des formations politiques, des syndicats, plusieurs associations et des personnalités de la société civile.

Forts de leurs bons résultats au premier tour de ces élections législatives anticipées, les deux candidats et leurs soutiens sont confiants et «déterminés à mener la bataille jusqu'au dernier jour».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati