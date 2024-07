Tour de France : la banane française marque l’étape du 4 juillet

Cette journée a également été marquée par le renouvellement de l’engagement de la banane française sur le Tour de France.

Une participation inédite

Cette année, la collecte était ouverte à tous pour une mobilisation maximale. La communauté de la banane française sur Instagram, Facebook, Tik Tok et LinkedIn a été active depuis le 24 juin. Producteurs et salariés de la filière de la banane française, les acteurs du Tour, le public et les coureurs sur l’étape Mâcon-Dijon, tous ont largement participé. Les bananes collectées sont offertes aux Restos du Cœur de Saône-et-Loire qui les distribueront aux 21 centres de la région.

Un engagement renouvelé

Aux côtés de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, Pierre Monteux, directeur général de l’UGPBAN, a annoncé hier sur le podium du village départ, la poursuite du partenariat pour les 5 années à venir. Présente depuis 7 ans sur le Tour de France, la Banane de Guadeloupe & Martinique se réengage donc jusqu’en 2029 sur la plus grande course cycliste du monde.

« Nous sommes arrivés en 2018 sur le Tour de France en tant que parrain du classement par équipe. L’événement nous a tout de suite séduits et depuis 2019, nous sommes fournisseur officiel. La banane française est devenue, au fil des ans, un acteur attendu sur le Tour de France et je suis très heureux de continuer l’histoire pour 5 nouvelles années », précise Pierre Monteux.