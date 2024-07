TRIBUNAL DE CHALON - Accusée d'avoir volé pour 55 000 euros de tickets de loterie

Une femme poursuivie pour vol dans le tabac-presse où elle travaillait au sud de Chalon, a été jugée ce jeudi 4 juillet. Pour un préjudice qui serait de plus de 55 000 euros, elle a été condamnée à la peine de 2 000 euros avec sursis.

D’abord, il faut savoir que la juge chargée de l’homologation a ordonné un renvoi sur intérêt civil : la victime du vol obtiendra des indemnités, mais il faut le temps d’examiner car les pièces fournies sont insuffisantes et ne correspondent pas exactement à la période de prévention (qui va d’avril 2022 à mai 2023).

Un contexte particulier

Ensuite il faut des éléments pour comprendre la peine proposée et acceptée par la prévenue. Son avocate explique « le contexte » : une dépression psychologique « profonde » mais à l’époque encore masquée, suite à « deux décès » aux deuils « compliqués ». La sœur de la prévenue, puis leur mère, des suites d’un cancer fulgurant, décèdent successivement. La prévenue est elle-même malade. Ça fait beaucoup.

« Elle était perçue comme quelqu’un de très fort. Elle ne s’est jamais plainte, mais elle allait très-très mal. Elle a reporté ça sur des jeux à gratter. Le coup d’arrêt l’a soulagée, et pour la première fois son entourage a pris conscience qu’elle allait mal et l’a entourée. »

Entre pertes et bénéfices, entre manque et gain

La prévenue n’a pas de casier, et « n’a aucun intérêt pour les jeux, en fait ». C’est sûr que lorsqu’on subit autant de pertes, on peut chercher compensation dans l’idée de bénéfices. On écrit « idée » car maître Mortier-Krasnicki précise : « Quand elle avait un petit bénéfice, elle le mettait dans la caisse. Elle ne s’est pas enrichie. »

La présidente homologue l’amende délictuelle avec sursis.

FSA