La Journée internationale du baiser (en plein marasme politique)

Ce 6 juillet marque la Journée internationale du baiser. Le “French kiss”, Georges Brassens, Rodin, Klimt… et sa signification à travers les âges. Un aperçu d’Infochalon.

Marque d’intimité, de tendresse, d’amour filial ou conjugal… Le baiser a-t-il toujours eu la signification que nous lui connaissons aujourd’hui ?

Que nenni ! Comme nous l’apprend le site dédié à cette Journée : « dans l’Antiquité, il était avant tout échangé d’homme à homme et constituait une sorte de reconnaissance sociale ». Ce serait à la Renaissance qu’il serait devenu mixte et une marque d’amour entre homme et femme. « De rite social, le baiser est ainsi entré dans le domaine de la vie privée. »

Rite social ou vie privée, le baiser n’a cessé d’inspirer les artistes : photographes, peintres, sculpteurs ou chanteurs… Bref florilège en désordre.

Le “french kiss” en photographie

PHOTO CI-DESSUS : Le baiser de l’Hôtel de Ville (1950), Robert Doisneau.

Dans les années 50, le « french kiss » en pleine rue ne cessait de surprendre outre-Atlantique… Le magazine américain Life passe donc une commande au photographe français Robert Doisneau. Ce baiser n’était pas spontané : Doisneau a payé deux jeunes gens, étudiants en théâtre. Cette photo a, depuis, fait le tour du monde.

Le baiser en chanson

Et l’on ne peut que penser à un grand chanteur poète, Georges Brassens, qui rendait hommage en 1953 aux « amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en s’foutant pas mal du regard oblique des passants... honnêtes » (Les amoureux des bancs publics). Ou à Souchon (Le baiser) et tant d’autres…

Le baiser en sculpture

Cette sculpture mythique a une bien drôle histoire que nous conte L’œuvre à la loupe. Avant de devenir un symbole de l’amour, Le Baiser d’Auguste Rodin représentait, à l’origine, des amoureux adultères qui connurent une fin tragique.

« Vers 1880, Rodin commence à travailler sur son œuvre monumentale, la Porte de l’Enfer commandée pour le futur musée des Arts Décoratifs. Le couple du Baiser est donc à l’époque un des motifs de cette porte. Les amoureux représentent Paolo Malatesta et Francesca da Rimini, deux personnages fictionnels de La Divine Comédie (1472) de Dante. » Des amoureux adultères qui seront assassinés par le mari de Francesca.

« Mais en 1886, Rodin réalise que ce couple amoureux s’intègre mal parmi les représentations de personnages torturés en Enfer, et décide de le retirer de la porte pour en faire une œuvre individuelle. »

En 1888, l’État français lui commande l’œuvre en grandeur nature et en marbre. Le sculpteur mettra près de dix ans avant de livrer l’œuvre finale.

Le baiser en peinture

Bel exemple d’Art Nouveau, Le Baiser (1908) du peintre autrichien Gustave Klimt a été réalisé grandeur nature. Un espace saturé, enrichi de poudre d'or… Le site Rise Art en livre une étude intéressante (L’Œuvre à la loupe : Le Baiser de Gustav Klimt).

