Inauguration Pump Track : un complexe unique de cet ampleur dans le chalonnais

En lieu et place de l’ancien skate Park, qui avait « fait son temps », les dracysiens, jeunes et moins jeunes, vont avoir la chance dorénavant de pouvoir profiter d’un complexe sportif unique : un Pump Track avec trois nouveaux de difficulté.

Réalisé par la société « Playgones », implantée en Rhones-Alpes, ce site est impressionnant tant par son originalité que par sa taille ; un espace pour s’adonner au vélo, VTT, BMX, skateboard, rollers ou encore trottinette.

Pour sûr, les dracysiens et leurs chanceux voisins n’ont pas fini de passer des moments de loisirs uniques entre amis ou en famille !

Ce mercredi, Monsieur le Maire, Olivier Grosjean, en présence de Sebastien Martin, président du Grand Chalon et Marie Mercier, sénatrice, a vivement remercier les entreprises Eiffage et Playgones pour leur excellent travail mais aussi ses élus pour le suivi des travaux avec une mention particulière pour Martial Beugnet, premier adjoint, son « couteau suisse » comme il aime à le dire.

Après avoir coupé le traditionnel ruban tricolore, les enfants présents ont pu se ruer sur les pistes et tester la nouvelle structure !

Et au vu des sourires présents sur leurs visages, on peut dire que cette inauguration était plus que réussie !

Alors rendez-vous au 33 de la rue de Givry à Dracy-le-Fort pour vous aussi, tester ce complexe de Pump Track.

Quelques recommandations avant votre venue :

*Le port du casque est obligatoire

*N’utilisez pas la structure sous la pluie

*Cette activité est interdite aux enfants de moins de 8 ans



Amandine Cerrone.