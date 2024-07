LEGISLATIVES - Au QG du Nouveau Front Populaire, la gauche met en avant son entente retrouvée malgré la défaite

Arrivée en deuxième position à l'issue des élections législatives anticipées dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, la gauche aborde le second tour unie, entre satisfaction et frustration. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce dimanche 7 juillet 2024 au soir, le siège de la Fédération du Parti Socialiste (PS), au 13 rue Philibert Léon Couturier, à Chalon-sur-Saône, transformé, le temps des élections législatives anticipées, en QG du Nouveau Front Populaire (NFP) pour la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, se remplit petit à petit.

L'heure n'est pas à la joie. Plutôt à la colère face au résultat final qui voit le candidat du Rassemblement national (RN) Arnaud Sanvert en tête, s'imposant largement avec 40,57 % des voix.

Si tous sont satisfaits que le candidat-maire Gilles Platret (Divers Droite) termine bon dernier avec 27,92 % des suffrages exprimés, force est de constater que le score de 31,50 % dont est crédité la candidate NFP Fatima Kouriche semble insuffisant pour empêcher la victoire du parti lepéniste.

«C'est encourageant, mais pas assez ! Pu***n ! J'en reviens pas, la circo passe RN !», se désole, des trémolos dans la voix, une sympatisante de gauche, la trentaine bien tassée, croisée sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Au QG de la gauche, un lourd silence accueille le score. Originaire de Montceau-les-Mines, la candidate était attendue aux alentours de 21 heures.

La conseillère régionale Francine Chopard du Parti Radical de Gauche (PRG) se dit «très satisfaite» des bons résultats au national qui «contredisent» les prédictions des instituts de sondage qui annonçaient un raz-de-marée (voire un tsunami) RN à l'Assemblée Nationale.

«Très satisfaite de ces résultats qui confortent l'idée que notre pays reste le pays des droits de l'Homme. Par contre, je suis déçue des résultats sur la 5ème circonscription. J'aurais espérer un meilleur report des voix des électeurs Renaissance», poursuit cette dernière.

Pour rappel, le candidat de la majorité présidentielle Louis Margueritte, en se désistant, n'a pas donné de consignes de vote. Bon nombre de ses électeurs se sont abstenus au second tour.

«Concernant le candidat (Gilles) Platret, il arrive en troisième position, ce qui est un véritable désaveu. Lui qui a concouru à banaliser les idées du Rassemblement National. Il a fait de Chalon un laboratoire des idées du RN, oubliant qu'on préfère toujours l'original à la copie. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle façon de travailler ensemble à la défense des valeurs de gauche qui sont la solidarité, l'égalité et la fraternité», conclut la conseillère régionale.

«Ce que je constate, c'est le nombre d'adhésions qui arrivent au Parti Socialiste depuis les européennes grâce à la qualité de la campagne menée par Raphaël Glucksmann. Louons la sincérité de Raphaël qui a montré un nouveau visage et une vivacité dans les propos. La campagne menée par l'ensemble des candidats de gauche, au regard des résultats ce soir au national montre qu'il y avait une grande attente», estime Raymond Gonthier, le trésorier fédéral du Parti Socialiste.

«Je suis assez satisfaite au niveau du national mais localement, je suis déçue. Si on met bout-à-bout les voix de (Gilles) Platret et du candidat RN (Ndlr: Arnaud Sanvert), c'est inquiétant. Ça veut dire que l'extrême droite a gagné partout. Mais nous sommes contents du côté de la Ligue (des droits de l'Homme) car nous avons monté un collectif contre l'extrême droite un mois avant les élections», nous confie Aline Mathus-Janet, la co-présidente de la section locale de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH 71).

«Sur le plan départemental, il y de la déception à la fois pour Cécile (Untermaier) dans la 4ème circonscription et Fatima (Kouriche) dans la 5ème circonscription. Je félicite leurs campagnes émérites et courageuses face à des candidats qui étaient sortis très largement en tête au premier tour (des élections législatives anticipées). En revanche, je veux saluer les résultats du NFP, au niveau national, qui nous permet d'écarter l'extrême droite et permettent à la France de garder des valeurs républicaines : la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et la diversité», nous explique, de son côté, Franck Charlier, le 1er secrétaire de la Fédération du Parti socialiste (PS) de Saône-et-Loire.

Quant à la candidat NFP Fatima Kouriche, elle devrait revenir vendredi à Chalon-sur-Saône pour un débriefing de la campagne avec Damien Saley, son suppléant.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati