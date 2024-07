L’Association Basket de Châtenoy le Royal poursuit son développement.

De toute évidence, en assistant à l’Assemblée Générale de l’Association Basket de Châtenoy le Royal ( ABC ) on ressent une volonté, de la part du Bureau directeur, de faire porter haut les couleurs du club mais aussi de chercher à se développer depuis sa base, en formant des jeunes, jusqu’au Seniors.

Avec actuellement environ 90 licenciés en cette fin de saison force est de constater que ce développement se réalise depuis quelques saisons. Pour le président en exercice Albin Deleaz ceci est dû à une saine gestion du club que ce soit dans son organisation interne; ses finances (autour d’un budget de 24660 €) et surtout ses résultats sportifs dans les différents niveaux, résultats évoqués par chacun des coaches

Des perspectives .

Dans son rapport moral le président a surtout voulu remercier tous les adhérents à l’ABC, dirigeants, joueurs, entraineurs, encadrants et les parents qui, au niveau des plus jeunes, s’investissent et se dévouent pour aider le bureau.

Avec des perspectives annoncées pour la saison prochaine qui vont dans une continuité de l’esprit formateur et éducatif du club, avec les mêmes structures aux niveaux du baby Basket; des U9 et U 11 pour le mini basket ainsi que des U 13 - U 15 . Mais aussi et surtout la création d’un niveau U 18 pour permettre ainsi d’assurer la relève au sein de l’équipe Seniors et pour l’équipe en 3 x 3. Quoi de mieux que faire fonctionner un club à partir de la formation interne de ses jeunes.

Coté Seniors ils pourront compter sur un nouveau coach venu de l’extérieur en la personne de Nicolas Lebeau : « ce qui permettra de partir sur de bonnes bases pour cette nouvelle saison » a tenu à préciser la président.

La bonne vie du club

Quant à l’organisation du club, un nouvel apprenti, Virgile, prendra ses fonctions, sur diplôme BP Jeps, en remplacement d’Enzo qui part sous d’autres horizons.

Pour les différentes manifestations le choix se fera sur une soirée détente mais aussi un tournoi jeunes et sur un évènement à venir dont le bureau garde encore « secret » et qui se peaufinera dans les mois à venir.

Un nouveau bureau a été élu pour 4 ans ( le temps d’une Olympiade). Le président et les différentes fonctions du Bureau feront l’objet d’un vote lors d’une proche réunion du Conseil d’Administration. Les heureux élus bénévoles sont Maud Conry; Christian Cuenot; Albin Deleaz; Cédric François; Maxime Perrodin; Sylvain Sagaspe et Achille Vallet.

Une vie du club qui a été remarqué par le Président du Comité Départementale de Basket, Thierry Bertheau, lequel a tenu à féliciter le club pour la parfaite organisation des Assemblées du Comité de de la Ligue de Basket qui s’est tenue à Châtenoy le Royal.

A l’heure des remerciements.

Bien évidemment le président Deleaz a tenu à remercier les financeurs publics comme la Municipalité, le Grand Chalon mais aussi les partenaires privés qui ont suivi, de façon non négligeable, le club ABC pour leurs aides financières et matérielles.

Pour clore cette assemblée générale comme il est de tradition, parole est donnée aux autorités présentes :

- Daniel Rebillard, président de l’OMS a souligné et remercié l’ABC pour son implication au bureau de l’Office des Sports « Je tiens à cette solidarité entre les différents clubs, c’est le but fédérateur de l’Office. Une façon de vivre ensemble, de s’entraider les uns et les autres quand il y a des manifestations. » puis de rappeler le service apporté par l’OMS avec son Centre Médico Sportif et son médecin du sport assurant des visites médicales gratuites pour les licenciés.

- Thierry Bertheau, président du Comité départemental de Basket s’est félicité de voir la formation possible d’une équipe U18 et de souligner l’importance du Comité sur le plan Régional avec ses 5200 licenciés et ses 42 clubs toutes catégories qui en fait le premier Comité de Bourgogne.

- Henri Lombard, adjoint au maire et chargé des Sports, s’est dit satisfait des excellentes relations existantes avec le club : « Il y a surtout beaucoup de choses positives : votre effectif et des équipes qui marchent bien. La jeunesse qui anime votre club et les parents qui sont là, tout ceci est indispensable pour le fonctionnement d’une association et l’on sent bien la bonne ambiance qui règne. » a-t-il souligné.

Une assemblée qui s’est conclue sur une verre de l’amitié

JC Reynaud