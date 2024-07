AVIS DE DECES - Madame Valérie MEUNIER née DÉGRANGE

MELLECEY - CHAMPFORGEUIL



Clément et Laurine,

Théo,

ses enfants ;

Gabrielle, sa petite-fille ;

Germaine DÉGRANGE,

sa maman ;

Philippe et Fred,

Françoise et Dominique,

Michèle et Bertrand,

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses tantes ;

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Valérie MEUNIER

née DÉGRANGE

survenu le 8 juillet 2024

à l'âge de 55 ans.

La cérémonie aura lieu le lundi 15 juillet 2024 à 9h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques mais des dons au profit de l'association

« Toujours Femme ».

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Vincent

décédé en 2015.