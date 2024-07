Connaissez-vous le Head Spa ? C'est tout nouveau rue Pasteur à Chalon

Soins du corps, de la tête aux pieds, Hien Fulminet est diplômée en réflexologie plantaire et Head-Spa, une technique de massage cranien asiatique qui à priori fait des merveilles. Sur cette technique asiatique, ils ne sont pas nombreux à Chalon sur Saône et plus largement en Saône et Loire, a pratiqué de la sorte. Ouverte depuis quelques semaines, rue Pasteur, Hien Fulminet propose l'essentiel de ses prestations aux femmes exclusivement, en dehors de la réflexologie plantaire et du head Spa ouverts à toutes et tous. Aux soins du corps, Hien propose également ses services pour vos ongles avec toute une panoplie de prestations à découvrir sur place.

L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 9H30 à 18H30. Il est préférable de prendre rendez-vous au 07 82 85 37 10.

L.G