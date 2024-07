Une cérémonie officielle d’ouverture du Festival Chalon dans la Rue sur fond de spectacles

Toutes les autorités locales répondent présentes !

Mercredi 10 juillet 2024 à 19h30, dans l’enceinte du Musée Niépce, 28 quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, avait lieu la cérémonie officielle d’ouverture du Festival Chalon dans la Rue.

Un événement qui se déroulait en présence d’Olivier Tainturier Sous Préfet de l’arrondissement de Chalon, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Pierre Carlot, Adjoint aux Sports, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Paul Thébault, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Benoît Morgante, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, de Nathalie Cixous, Directrice du Festival Chalon dans la Rue, assistée de toute son équipe, de partenaires, mécènes, sponsors et sympathisants...

Une cérémonie composée d’une soixantaine de personnes qui étaient ensuite invitées après la réception à participer à la répétition générale de la compagnie Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais à partir de 21h30 et ensuite au spectacle « Dérives » proposée par la Compagnie Ilotopie sur la Saône, visible depuis le quai des Messageries à partir de 22h30.

Une cérémonie au cours de laquelle la Directrice déclarait : « Le Festival Chalon dans la Rue, c’est ce moment unique où Chalon-sur-Saône devient le centre névralgique de la création en espaces publics avec 180 compagnies et plus de 200.000 spectatrices et spectateurs attendus pour partager cette grande aventure artistique et humaine. C’est la 37è fois que habitants et habitantes, artistes, bénévoles, partenaires, mécènes, services municipaux et intercommunaux ainsi que toute l’équipe du festival mobilisent un savoir-faire et un engagement rendant possible l’utopie de ce festival où l’art se déploie sur la place publique pour le plus grand nombre. Vous êtes à nos côtés pour faire de ce festival un moment d’émotion collective. Cette confiance, ce compagnonnage, de longue date pour certains et certaines, est indispensable à la réussite d’un événement fédérateur, convivial et artistique tel que Chalon dans la rue et je vous en remercie […]

Pour moi le festival, c’est un endroit de création artistique que l’on essaie de faire dans l’espace public et quelque part la mission que peuvent se donner certains artistes de porter certains sujets compliqués et difficiles car à un moment donné il y a des sujets qui leur tiennent à cœur et qu’ils veulent quelque part donner une parole ou réparer quelque chose et puis pouvoir le partager tous ensembles. Pour moi, c’est un endroit de réparation du monde pour se rappeler la nécessité de dire, de penser, de se retrouver et de faire alliance dans nos singularités. Cette année, notre programmation propose autant des grands formats poétiques pour transcender nos capacités à rêver que des espaces de lutte pour affirmer nos différences et le respect de nos activités. Elle répond sans cesse entre individualité, collectif et tentative d’universalité. La programmation est aussi pluridisciplinaire, paritaire, intergénérationnelle, plurielle, sensible… Elle répond encore et toujours à l’urgence d’exprimer de partager de transformer notre imaginaire et nos réalités, c’est un peu ce qui nous guide aussi dans notre travail et dans nos choix. Je rappelle aussi que Chalon dans la Rue, c’est un festival de création, certaines Compagnies vont présenter pour la première fois leur spectacle donc certaines fois c’est plus fragile… c’est aussi des Compagnies françaises et des Compagnies internationales. Chalon dans la Rue, c’est aussi une histoire de soutien, d’accueil de coopérations qui se tissent avec les habitants, la ville, tous nos partenaires nos complices et cette programmation cette année, elle s’élabore grâce à la complicité de 140 partenaires dont les hébergeurs et j’en suis hyper fière […] Je remercie tous nos partenaires institutionnels pour leur fidélité et leur soutien, tous nos partenaires professionnels (prestataires et autres), nos mécènes, nos commerçants mécènes, nos partenaires de programmation, les habitants, les hébergeurs, les bénévoles un grand merci à toutes et tous pour vos mobilisations qui permettent de rendre tout cela possible ! ».

