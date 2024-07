ELAN CHALON - Le club lève le voile sur sa nouvelle organisation

Une nouvelle organisation

L'Elan Chalon vous présente sa nouvelle organisation. En effet, après 18 années passées à la tête du club, Rémy Delpon met le cap vers les Sharks d'Antibes. Le président, Vincent Bergeret souhaite impulser un nouvel élan en partageant les responsabilités de la direction :

Julien Espinosa devient le nouveau Directeur Sportif. Son arrivée marquera son retour au sein du club, après avoir été à la tête de l'équipe professionnelle en 2020-2021. Julien a été assistant coach de Savo Vucevic à Antibes durant plusieurs saisons et retrouvera des visages connus au Colisée.

Martin Cevasco qui est au club depuis 5 ans, qui est Responsable Commercial, prendra la Direction Administrative et Commerciale. Il assure ainsi la transition avec Rémy Delpon depuis la démission de ce dernier.

Loïc Michel devient le nouveau Directeur Marketing. Ce chalonnais arrive tout droit de la JL Bourg où il occupait les fonctions de Directeur Marketing-Communication depuis 2019.

C’est un retour aux sources puisque Loic était auparavant Responsable Communication de l’Elan entre 2013 et 2019.

Cette organisation a pour but d'apporter une nouvelle énergie, préparer le futur du club tant d'un point de vue structurel que sportif, afin de le pérenniser au plus haut niveau.

Vincent Bergeret assurera la Présidence et la Direction Générale du club et s’appuiera donc sur ses 3 directeurs au quotidien.

­

Réaction de Vincent Bergeret : "Je souhaite remercier Rémy pour son investissement durant les 18 dernières années, et lui souhaite le meilleur pour ce nouveau challenge. Je suis très heureux du retour de Julien et Loïc dans un club qu'ils connaissent bien et seront complémentaires avec Martin, au club depuis maintenant 5 ans. Cette nouvelle organisation va nous permettre de continuer à grandir.